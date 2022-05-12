Pınar Tezcan: Üç çocukla bu işler biraz zor oluyor - Magazin Gündemi

"Üç çocukla bu işler biraz zor oluyor" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 1996 Miss Turkey güzeli Pınar Tezcan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Üç kızı olan eski manken, küçük çocuğu Doğa ile birlikte caddede tur atarken objektiflere yansıdı.

16 yıl önce "İşte Benim" dizisiyle ekranlarda olan Tezcan, zamanının büyük bir bölümünü çocuklarına ayırdığını ifade etti.

"ÜÇ ÇOCUKLA BU İŞLER BİRAZ ZOR OLUYOR"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Pınar Tezcan, muhabirlerin "Yeni bir televizyon serüveniniz olacak mı? Tekliflere açık mısınız?" sorusuna da yanıt verdi.

Ünlü isim, "Üç tane çocukla bu işler biraz zor oluyor. Doğa da büyüdü. Güzel bir teklif gelirse değerlendiririm. Artık daha rahatım." diyerek, projelere açık kapı bıraktı.

"HAYATIM ÇOCUKLARIMDAN İBARET"

Geçtiğimiz aylarda her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Pınar Tezcan, "Hayatım şu anda çocuklarımdan ibaret. Onların ihtiyaçları ile ilgileniyorum. Onlar bana yetiyor ve çocuklarımla birlikte vakit geçirmekten inanılmaz mutluyum." demişti.