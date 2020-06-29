Pınarbaşı'nın geleneksel kıyafetli

AA

İlçede kadınların yüzyıllardır kendileri için hazırlayıp giydiği geleneksel renkli kıyafetlerin minyatürü, yaklaşık 20 yıldır yapılan ve artık ilçenin sembolü olmaya aday "Pınar bebekler" için hazırlanıyor.

Evlerinin bir bölümünde bulunan tezgahlarda diktikleri küçük yöresel kıyafetlerle bebeklerini süsleyen kadınlar, bölgeye gelen turistlere "Pınar bebekleri" satarak, ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin, "dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla ile bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen Horma kanyonları ile tanındığını söyledi.

Bunların dışında, ilçede kadınların yüzyıllardır giydiği yöresel kıyafetlerin bulunduğuna işaret eden Yaşar, "Yüzyıllardır kullanılan bu kıyafetlerimiz, bugün de gençlerimiz, annelerimiz, ninelerimiz tarafından giyinilmekte. Bu örf ve adeti devam ettirebilmek, görsel anlamda daha ileriye taşımak adına yöresel kıyafeti ilçemizin adı dolayısıyla 'Pınar bebek' ismini verdiğimiz bebeklerin üzerinde de sergiliyoruz." dedi.

Her alanda olduğu gibi bu alanda da "milli ve yerli" düşüncesini vurguladıklarını dile getiren Yaşar, "Çocuklarımıza, yerel kıyafetimizle giydirilen 'Pınar bebek' alarak, örf ve adetlerimizi geleceğe taşımış oluruz, diye düşünüyorum. Belediye olarak Pınar bebekleri yapan kadınlara elimizden geldiğince destek veriyoruz. Pınarbaşı'nda daha önce 'Kara çorba'nın tescili alınmıştı. Şimdi de kadınlarımızın yüzyıllardır giydiği bu kıyafete de coğrafi işaret almak adına girişimde bulunduk." ifadelerini kullandı.

- Turistler ilgi gösteriyor

"Pınar bebek" yapan kadınlardan Nurten Baltacı da yöresel kıyafetler hakkında bilgi vererek, "Kıyafetimizde fistan, önlük, yelek, tülbent ve şalvar vardır. Genelde kendimiz yaparız. Yüzyıllardır giydiğimiz bu kıyafetleri artık bebeklerde kullanıyoruz. Tezgahımızda örüyoruz, dikiyoruz ve satışa sunuyoruz. Genelde bölgeye gelen turistler alıyor." diye konuştu.