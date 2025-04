Pink Floyd gecesi Zorlu PSM'de UK Pink Floyd Experience, 25 Nisan'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde Pink Floyd'un efsanevi müziğini sahneye taşayacak. Konserde efsanevi grubun "The Division Bell", "The Wall" ve "The Dark Side of the Moon" gibi albümlerden seçkiler de yer alıyor.

