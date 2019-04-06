GÜNDEM

Haberler > GÜNDEM 'Pişkinlikte' zirve yaptı! Çarptı, savurdu, kaçtı!

İstanbul Esenyurt’ta, vicdansız bir sürücü lüks aracıyla genç bir kıza çarptı. Sürücü daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Sürücünün yaptığı, "bu kadarına da pes" dedirtirken bir kişinin yaralandığı bir kişinin ise kıl payı kurtulduğu kaza ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı

İHA