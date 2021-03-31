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Trabzon'da pistten çıkan uçağın akıbeti belli oldu

Trabzon Havalimanı'nda, iniş sırasında kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan ve hurdaya ayrılmasının ardından Yomra ilçesine götürülen Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının akıbeti belli oldu. Buna göre uçağın, içerisinde pide imalatı da yapılacak restorana dönüştürüleceği öğrenildi

Pistten çıkan uçağın akıbeti belli oldu - Haberler
Pistten çıkan uçağın akıbeti belli oldu
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DHA

Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak 2018 günü yaşanan kazada, Ankara-Trabzon seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak, denize 25 metre kala yamaca saplandı.

DHA'da yer alan habere göre, 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın ölümden döndüğü kazanın ardından uçağın yeniden uçamayacağına karar verildi. Yomra Belediyesi'ne tahsis edilen uçağın restoran ya da kafeye dönüştürülmesi planlandı. Uçak, özel hazırlanan vinç ve TIR yardımıyla, Yomra ilçesine götürülerek, pazar yerine konuldu.

Ancak Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, aradan geçen zamanda kaderine terk edildi. 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçak, pazar alanındaki hafriyat ve çöpler arasında çürümeye başladı. Kapıları sacla kapatılan uçağın çevresinde metrelerce uzunluğunda otlar yükseldi.

PİDE RESTORANI OLACAK

Trabzonlu 3 girişimci tarafından alınan uçak, şehir ile bütünleşmiş lezzetlerden olan yağlı pidenin satıldığı restorana dönüştürülecek. İlçede çay bahçesi alanına yerleştirilmesi planlanan uçağın çevresinde havaalanı konsepti oluşturulacak, gözetleme kulesi de yapılacak.

"3 AY İÇERİSİNDE UÇAĞI TAŞIYACAĞIZ"

Trabzonlu girişimci Abdulkadir Bektaş, "11 yaşından beri baba mesleğim olan pideciliği yapıyorum. Babamı 40 gün önce kaybettim. Ondan öğrendiğim mesleği en iyi seviyeye çıkarmak için yıllardır çalışıyorum. İlçemize getirilmiş olan uçağın burada çürüyüp gitmesine gönlüm razı olmadı. Yomra´da hizmet versin buraya değer katsın istedik. Talepte bulunduk. Yomra Belediyesi bize bu imkânı verdi. 4 Milyon liralıya mal olan bir proje bu. 3 kişi bir araya geldik, böyle bir işe koyulduk. İstiyoruz ki Trabzon´un meşhur yağlı pidesi güzel bir mekânda müşterilerine hizmet versin. Bu tadı merek edip şehrimize gelenler Trabzon´a iniş yaparken pistten çıkarak kullanılamaz hale gelen bu uçakta pidesini yesin, çayını kahvesini içsin. Bir yıllık bir proje bu. 3 ay içerisinde uçağı buradan kaldırıp ilçenin girişinde bulunan çay bahçesine taşıyacağız. Bunu da pide dükkanımda pide yemeye gelen 2 müşterimle ortak olarak gerçekleştiriyorum. Onlarda beğendikleri bu pidenin ortağı olacaklar" diye konuştu.

"PİDEYİ UÇURMAYI PLANLIYORUZ"

Temel Şükrü Yılmaz ise, "20 yıldır Abdulkadir beyin müşterisiyim. Sürekli dükkanına pide yemeye giderim. Hatta çok geldiğim için beni yılın müşterisi seçmişlerdi. Lezzetine hayran kaldığım bir pidenin ortağı olmak istedim. Böyle bir fikir aklımıza geldi. Belediye başkanımızda önümüzü açtı. Çok heyecanlıyız. Bu uçakla beraber Trabzon yağlı pidesini uçurmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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