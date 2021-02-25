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HaberlerGündem3. SayfaÖlümüne pitbul| Son dakika: Başına silah dayadı! VİDEO
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Pitbull cinsi köpeği alınmak istenince, tabancayı başına dayadı

Antalya akılalmaz bir olay yaşandı. Kentte jandarma ekipleri, yol kontrolünde durdurduğu araçtaki beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpeği almak istedi. Bu sırada araçtan inen kadın, tabancayla bir kez havaya ateş edip, silahı ara ara başına dayadı. O anlar, yolda kontrol noktasında bekleyenlerin cep telefonu kamerasına yansıdı

Ölümüne pitbul| Son dakika: Başına silah dayadı! VİDEO
Pitbulu alınmak istenince başına silah dayadı!
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DHA

Olay, bugün öğle saatlerinde, Karaman- Antalya karayolunda meydana geldi. Yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, durdurulan araçta beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpeği görünce almak istedi.

DHA'nın haberine göre, görgü tanıklarının iddiasına göre jandarmanın köpeği alması üzerine aracından inen kadın, elindeki tabancayla havaya bir kez ateş açtı. "Köpeğimi alırsanız kendimi vururum" diyen kadın, ara ara silahı başına dayadı.

Jandarma ekipleri, bölgede kontrol için bekleyen araç sürücülerini uzaklaştırdı. Kontrol noktasında olan bir sürücü, o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Görüntüleri çeken kişi, "Kadının pitbull köpeğini almak istediler ve kadın tabancayı çıkardı" dedi. Görüntüleri çeken kişi ve araçtakiler, güvenlik nedeniyle bölgeden uzaklaştırıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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