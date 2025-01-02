Pittbull kediyi öldürdü, sahibi gözaltında Avcılar'da bir kadın tarafından ağızlığı olmadan dolaştırılan yasaklı ırklardan olan köpek, bir sokak kedisini öldürdü. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, G.A. isimli kadını gözaltına aldı. Yasaklı ırklardan olan köpek ise Avcılar Belediyesi ekipleri tarafından barınağa götürüldü

Demirören Haber Ajansı Giriş: 02.01.2025 - 19:33 Güncelleme: 02.01.2025 - 19:33 facebook

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