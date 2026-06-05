Piyasa kapanışı: 05 Haziran 2026 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

05 Haziran 2026 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.694,19 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,28 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi HATSN,AYCES,EMPAE olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ONRYT,IZENR,BLCYT oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASTOR (17.419.527.847.75 TL), AKBNK (9.952.386.157.20 TL), ASELS (8.749.723.624.75 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Haziran 2026 Cuma)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,13 artış ile 46,09 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,50 düşüş ile 53,24 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (05 Haziran 2026 Cuma)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -2,77 değer kaybederek 4.350,94 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -2,56 değer kaybederek 6.453,54 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.551,54 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 42.077,10 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -4,67 azalış ile 60.834,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -10,20 düşüş ile 1.593,57 doları buldu. Brent Petrol ise 93,94 dolar