Piyasa kapanışı: 05 Haziran 2026 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa bugün (05 Haziran 2026 Cuma) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,28 değer kaybederek 13.694,19 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,13 artış ile 46,09 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -2,56 değer kaybederek 6.453,54 liraya düştü.
05 Haziran 2026 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.694,19 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,28 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi HATSN,AYCES,EMPAE olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ONRYT,IZENR,BLCYT oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASTOR (17.419.527.847.75 TL), AKBNK (9.952.386.157.20 TL), ASELS (8.749.723.624.75 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
317.00 ₺
|
-1.78 %
|
17.419.527.848
|
64.50 ₺
|
-3.95 %
|
9.952.386.157
|
363.00 ₺
|
0.21 %
|
8.749.723.625
|
45.14 ₺
|
-6.54 %
|
8.202.614.870
|
297.00 ₺
|
-0.92 %
|
7.540.816.820
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
62.80 ₺
|
9.98 %
|
499.974.365
|
683.50 ₺
|
9.98 %
|
439.772.250
|
119.10 ₺
|
9.97 %
|
1.719.331.636
|
408.50 ₺
|
9.96 %
|
3.136.881
|
25.18 ₺
|
9.96 %
|
190.259.101
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
75.95 ₺
|
-9.96 %
|
294.604.357
|
9.94 ₺
|
-9.96 %
|
1.907.789.732
|
29.32 ₺
|
-9.95 %
|
182.717.590
|
15.21 ₺
|
-9.95 %
|
4.597.245.171
|
66.15 ₺
|
-9.94 %
|
1.010.944.692
Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Haziran 2026 Cuma)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,13 artış ile 46,09 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,50 düşüş ile 53,24 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
46,09 ₺
|
0,13 %
|
E
|
53,24 ₺
|
-0,50 %
Altın fiyatlarında son durum (05 Haziran 2026 Cuma)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -2,77 değer kaybederek 4.350,94 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -2,56 değer kaybederek 6.453,54 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.551,54 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 42.077,10 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.350,94 ₺
|
-2,77 %
|
6.453,54 ₺
|
-2,56 %
|
42.077,10 ₺
|
-2,56 %
|
10.551,54 ₺
|
-2,56 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -4,67 azalış ile 60.834,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -10,20 düşüş ile 1.593,57 doları buldu. Brent Petrol ise 93,94 dolar