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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa kapanışı: 05 Haziran 2026 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 05 Haziran 2026 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (05 Haziran 2026 Cuma) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,28 değer kaybederek 13.694,19 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,13 artış ile 46,09 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -2,56 değer kaybederek 6.453,54 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 18:30 Güncelleme:
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        Piyasa kapanışı: 05 Haziran 2026 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        05 Haziran 2026 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.694,19 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,28 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi HATSN,AYCES,EMPAE olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ONRYT,IZENR,BLCYT oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASTOR (17.419.527.847.75 TL), AKBNK (9.952.386.157.20 TL), ASELS (8.749.723.624.75 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        317.00
        -1.78 %
        17.419.527.848
        A
        64.50
        -3.95 %
        9.952.386.157
        A
        363.00
        0.21 %
        8.749.723.625
        T
        45.14
        -6.54 %
        8.202.614.870
        T
        297.00
        -0.92 %
        7.540.816.820
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        H
        62.80
        9.98 %
        499.974.365
        A
        683.50
        9.98 %
        439.772.250
        E
        119.10
        9.97 %
        1.719.331.636
        S
        408.50
        9.96 %
        3.136.881
        A
        25.18
        9.96 %
        190.259.101
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        O
        75.95
        -9.96 %
        294.604.357
        I
        9.94
        -9.96 %
        1.907.789.732
        B
        29.32
        -9.95 %
        182.717.590
        I
        15.21
        -9.95 %
        4.597.245.171
        A
        66.15
        -9.94 %
        1.010.944.692
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Haziran 2026 Cuma)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,13 artış ile 46,09 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,50 düşüş ile 53,24 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        46,09
        0,13 %
        E
        EUR/TRY
        53,24
        -0,50 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (05 Haziran 2026 Cuma)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -2,77 değer kaybederek 4.350,94 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -2,56 değer kaybederek 6.453,54 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.551,54 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 42.077,10 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.350,94
        -2,77 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.453,54
        -2,56 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        42.077,10
        -2,56 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.551,54
        -2,56 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -4,67 azalış ile 60.834,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -10,20 düşüş ile 1.593,57 doları buldu. Brent Petrol ise 93,94 dolar

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