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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 10 Mart 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 10 Mart 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (10 Mart 2025 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,81 değer kaybederek 10.422,24 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,24 artış ile 36,55 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,02 değer kaybederek 3.411,32 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 18:30 Güncelleme: 10.03.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 10 Mart 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10 Mart 2025 Pazartesi tarihinde günü 10.422,24 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,81 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi USAK,MMCAS,INGRM olurken en çok değer kaybeden 3 hisse FENER,MEGAP,CEOEM oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.099.597.067.50 TL), ASELS (10.584.615.814.00 TL), YKBNK (8.975.852.126.44 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        335.75
        -0.07 %
        11.099.597.068
        A
        108.20
        -3.57 %
        10.584.615.814
        Y
        31.72
        0.44 %
        8.975.852.126
        K
        173.00
        2.19 %
        8.595.780.432
        I
        16.24
        1.12 %
        7.656.872.202
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        U
        2.42
        10.00 %
        401.234.570
        M
        26.62
        10.00 %
        3.636.130
        D
        56.75
        9.98 %
        29.815.840
        A
        34.40
        9.97 %
        338.927.464
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        F
        52.85
        -9.97 %
        1.143.650.727
        M
        3.03
        -9.55 %
        10.111.567
        C
        27.90
        -7.68 %
        86.303.992
        L
        89.75
        -7.28 %
        233.278.304
        M
        14.88
        -6.24 %
        220.544.188
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Mart 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde 0,24 artarak 36,55 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,26 yükselerek 39,65 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        36,55
        0,24 %
        E
        EUR/TRY
        39,65
        0,26 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (10 Mart 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,04 :artarakazalarak 2.907,99 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,02 düşüş sonucu 3.411,32 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,01 düşerek 5.578,16 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 22.241,80.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.907,99
        -0,04 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.411,32
        -0,02 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        22.241,80
        -0,02 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.578,16
        -0,01 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -3,99 azalış ile 80.138,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -4,35 düşüş ile 2.020,18 doları buldu. Brent Petrol ise 69,77 dolar

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