        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 14 Kasım 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 14 Kasım 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (14 Kasım 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,59 değer kaybederek 10.565,74 puanla günü kapattı.Dolar ise 42,33 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde -1,87 ile 5.550,85 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 18:30 Güncelleme: 14.11.2025 - 18:30
        Piyasa kapanışı: 14 Kasım 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14 Kasım 2025 Cuma tarihinde günü 10.565,74 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,59 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi OYAYO,VKING,AVTUR olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TEHOL,GZNMI,KZBGY oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler KOZAL (7.755.309.973.92 TL), THYAO (7.660.110.704.50 TL), ASELS (5.585.031.533.70 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        33.76
        3.24 %
        7.755.309.974
        T
        269.00
        -0.74 %
        7.660.110.705
        A
        176.00
        -1.01 %
        5.585.031.534
        S
        2.87
        0.00 %
        4.412.365.761
        A
        58.30
        -0.68 %
        4.281.732.826
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        O
        56.10
        10.00 %
        56.634.456
        V
        37.66
        9.99 %
        95.870.565
        A
        15.53
        9.99 %
        24.494.611
        I
        67.70
        9.99 %
        21.739.030
        S
        6.06
        9.98 %
        244.154.844
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        32.40
        -10.00 %
        2.188.615.479
        G
        154.30
        -9.98 %
        1.690.511
        K
        10.94
        -9.96 %
        554.262.267
        M
        11.69
        -9.94 %
        1.516.376.685
        H
        3.36
        -9.92 %
        255.450.738
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Kasım 2025 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,14 yükselerek 42,33 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,05 düşerek 49,23 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,33
        0,14 %
        E
        EUR/TRY
        49,23
        -0,05 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (14 Kasım 2025 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -2,22 :artarakazalarak 4.078,89 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,87 düşüş sonucu 5.550,85 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,87 düşerek 9.075,64 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 36.191,56.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.078,89
        -2,22 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.550,85
        -1,87 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        36.191,56
        -1,87 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.075,64
        -1,87 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -5,98 değer kaybederek 96.138,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -6,92 düşerek 3.180,56 dolardan işlem gördü.

