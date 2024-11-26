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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 26 Kasım 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 26 Kasım 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (26 Kasım 2024 Salı) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,25 değer kaybederek 9.636,12 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,24 artış ile 34,65 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,17 değer kazanarak 2.922,96 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 18:30 Güncelleme: 26.11.2024 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 26 Kasım 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        26 Kasım 2024 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,25 düşüş ile 9.636,12 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse POLTK,CEOEM,ATSYH, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise FENER,AVGYO,KSTUR oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.178.330.766.00 TL), YKBNK (6.717.719.735.66 TL), GUBRF (5.031.662.981.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        294.00
        -0.76 %
        9.178.330.766
        Y
        29.58
        0.89 %
        6.717.719.736
        G
        233.00
        4.72 %
        5.031.662.982
        A
        59.20
        -0.67 %
        4.912.413.588
        I
        13.62
        0.89 %
        3.982.063.328
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        7,895.00
        10.00 %
        174.931.040
        C
        32.34
        10.00 %
        69.903.495
        A
        48.64
        10.00 %
        3.247.430
        V
        19.60
        9.99 %
        19.793.184
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        F
        103.00
        -9.97 %
        666.605.959
        A
        11.16
        -9.93 %
        98.171.945
        K
        3,300.00
        -7.11 %
        9.361.240
        B
        28.74
        -6.26 %
        225.934.311
        D
        26.30
        -6.07 %
        7.176.638
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Kasım 2024 Salı)

        Dolar/TL yüzde 0,24 artarak 34,65 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,27 yükselerek 36,41 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,65
        0,24 %
        E
        EUR/TRY
        36,41
        0,27 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (26 Kasım 2024 Salı)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,07 değer kazanarak 2.626,76 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,17 değer kazanarak 2.922,96 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.779,04 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.057,69 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.626,76
        0,07 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.922,96
        0,17 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.057,69
        0,17 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.779,04
        0,17 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -3,19 değer kaybederek 92.424,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -3,25 düşerek 3.308,75 dolardan işlem gördü.

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