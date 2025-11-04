Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.905,34 %-1,40
        DOLAR 42,0873 %0,07
        EURO 48,3498 %-0,27
        GRAM ALTIN 5.349,18 %-1,34
        FAİZ 39,87 %0,18
        GÜMÜŞ GRAM 64,03 %-1,88
        BITCOIN 104.536,00 %-2,18
        GBP/TRY 54,9336 %-0,65
        EUR/USD 1,1480 %-0,35
        BRENT 64,40 %-0,76
        ÇEYREK ALTIN 8.744,18 %-1,36
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (04 Kasım 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (04 Kasım 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (04 Kasım 2025 Salı) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,32 değer kaybederek 10.914,10 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,07 yükselerek 42,09 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -1,48 ile 5.341,78 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 18:30 Güncelleme: 04.11.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa raporu (04 Kasım 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        04 Kasım 2025 Salı, BIST 100 günü -1,32 düşerek 10.914,10 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11083.3400 puandan işlem görürken en düşük 10871.8400 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KATMR,TMPOL,DOFRB, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SKTAS,LYDYE,GIPTA oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TEHOL (15.239.969.123.70 TL), THYAO (8.606.593.889.00 TL), ISCTR (7.631.812.223.41 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        41.50
        0.48 %
        15.239.969.124
        T
        289.00
        -1.70 %
        8.606.593.889
        I
        12.89
        -0.31 %
        7.631.812.223
        A
        61.00
        -0.16 %
        7.471.303.137
        E
        29.18
        1.18 %
        6.840.140.462
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        3.52
        10.00 %
        1.200.680.854
        T
        243.20
        10.00 %
        34.598.362
        D
        112.20
        10.00 %
        333.936.080
        Y
        24.86
        10.00 %
        5.599.774
        E
        14.43
        9.98 %
        36.569.083
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        5.22
        -10.00 %
        335.141.277
        L
        16,650.00
        -10.00 %
        690.805.400
        G
        88.20
        -10.00 %
        217.489.897
        G
        389.75
        -9.99 %
        295.989.218
        B
        24.54
        -9.98 %
        70.611.829
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Kasım 2025 Salı)

        Dolar/TL yüzde 0,07 artarak 42,09 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,27 düşerek 48,35 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,09
        0,07 %
        E
        EUR/TRY
        48,35
        -0,27 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (04 Kasım 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,30 :artarakazalarak 3.949,23 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,48 düşüş sonucu 5.341,78 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,48 düşerek 8.733,81 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 34.828,42.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.949,23
        -1,30 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.341,78
        -1,48 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        34.828,42
        -1,48 %
        ÇEYREK ALTIN
        8.733,81
        -1,48 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,96 düşüş ile 104.610,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,44 azalış ile 3.571,61 dolar.Brent Petrol ise 64,45 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"