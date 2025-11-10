Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.576,45 %-1,97
        DOLAR 42,2289 %-0,01
        EURO 48,9930 %0,37
        GRAM ALTIN 5.573,59 %-0,17
        FAİZ 40,04 %0,68
        GÜMÜŞ GRAM 68,42 %-0,24
        BITCOIN 103.462,00 %-2,03
        GBP/TRY 55,6458 %-0,01
        EUR/USD 1,1594 %0,32
        BRENT 64,93 %1,36
        ÇEYREK ALTIN 9.112,82 %-0,17
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (10 Kasım 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (10 Kasım 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (10 Kasım 2025 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,24 değer kaybederek 10.789,03 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,04 yükselerek 42,23 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 2,15 değer kazanarak 5.550,67 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 18:30 Güncelleme: 10.11.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa raporu (10 Kasım 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10 Kasım 2025 Pazartesi tarihinde günü 10.789,03 puanla bitirdi, günlük düşüş -1,24 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ULAS,LYDYE,TEHOL, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise GZNMI,ADESE,OYYAT oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.318.184.138.50 TL), AKBNK (6.424.232.136.20 TL), IEYHO (6.369.021.308.68 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        278.25
        -3.89 %
        12.318.184.139
        A
        59.90
        -1.64 %
        6.424.232.136
        I
        48.06
        0.54 %
        6.369.021.309
        E
        25.24
        -3.37 %
        5.808.699.523
        I
        12.58
        -2.33 %
        5.693.498.428
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        U
        36.30
        10.00 %
        26.693.919
        L
        16,500.00
        10.00 %
        78.650.875
        T
        35.88
        9.99 %
        3.675.307.734
        K
        16.19
        9.99 %
        1.437.451.517
        D
        63.40
        9.97 %
        46.065.812
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        G
        234.90
        -10.00 %
        3.387.963
        A
        2.79
        -10.00 %
        1.364.819.584
        O
        47.48
        -9.99 %
        29.383.181
        B
        16.12
        -9.99 %
        692.448.243
        B
        30.64
        -9.99 %
        183.796.671
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Kasım 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,04 yükselerek 42,23 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,15 düşerek 48,82 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,23
        0,04 %
        E
        EUR/TRY
        48,82
        -0,15 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (10 Kasım 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı yüzde 2,21 artış ile 4.089,65 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 2,15 yükselişle 5.550,67 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.075,35 olurken, Cumhuriyet altını ise 36.190,37 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.089,65
        2,21 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.550,67
        2,15 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        36.190,37
        2,15 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.075,35
        2,15 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,78 değer kazanarak 105.290,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,36 yükselerek 3.535,64 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında 4 isim tutuklandı!
        Bahis soruşturmasında 4 isim tutuklandı!
        Sarkozy'e erken tahliye
        Sarkozy'e erken tahliye
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        10 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        10 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        İzmir Körfezi kahverengiye döndü
        İzmir Körfezi kahverengiye döndü
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Otomobille çarptı demir çubukla öldürdü!
        Otomobille çarptı demir çubukla öldürdü!
        Zelenskiy: Trump'tan korkmuyorum
        Zelenskiy: Trump'tan korkmuyorum
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bunun adı intihar!"
        "Bunun adı intihar!"
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        "Vatan sana minnettardır"
        "Vatan sana minnettardır"
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı