Piyasa raporu (15 Ekim 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15 Ekim 2025 Çarşamba tarihinde günü 10.464,48 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,44 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BALAT,HURGZ,TEHOL, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DOFRB,BVSAN,MARMR oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.607.356.284.25 TL), EREGL (7.591.540.594.46 TL), YKBNK (7.262.691.453.02 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Ekim 2025 Çarşamba)

Dolar/TL yüzde 0,05 artarak 41,84 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,26 yükselerek 48,70 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (15 Ekim 2025 Çarşamba)

Altının ons fiyatı yüzde 1,42 artış ile 4.201,67 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,43 yükselişle 5.649,08 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.236,25 olurken, Cumhuriyet altını ise 36.832,00 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,28 değer kaybederek 111.299,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,81 düşerek 4.017,79 dolardan işlem gördü.