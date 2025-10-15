Habertürk
Habertürk
        Piyasa raporu (15 Ekim 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (15 Ekim 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (15 Ekim 2025 Çarşamba) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,44 değer kazanarak 10.464,48 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,05 yükselerek 41,84 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,43 ile 5.649,08 liraya çıktı.

        Giriş: 15.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 15.10.2025 - 18:30
        Piyasa raporu (15 Ekim 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15 Ekim 2025 Çarşamba tarihinde günü 10.464,48 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,44 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BALAT,HURGZ,TEHOL, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DOFRB,BVSAN,MARMR oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.607.356.284.25 TL), EREGL (7.591.540.594.46 TL), YKBNK (7.262.691.453.02 TL) oldu.

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        300.75
        -0.41 %
        12.607.356.284
        E
        27.70
        6.70 %
        7.591.540.594
        Y
        28.34
        -1.46 %
        7.262.691.453
        T
        118.80
        -0.59 %
        7.259.802.377
        A
        207.50
        -2.12 %
        6.875.857.689
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        70.40
        10.00 %
        5.425.675
        H
        6.93
        10.00 %
        79.904.595
        T
        61.60
        10.00 %
        3.948.392.580
        P
        18.08
        9.98 %
        106.347.996
        B
        18.19
        9.98 %
        6.062.436
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        143.40
        -9.98 %
        1.291.300.985
        B
        136.70
        -9.95 %
        535.749.715
        M
        5.35
        -9.93 %
        215.972.064
        P
        3.34
        -9.73 %
        4.788.301.539
        K
        140.00
        -9.50 %
        1.215.950.093
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Ekim 2025 Çarşamba)

        Dolar/TL yüzde 0,05 artarak 41,84 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,26 yükselerek 48,70 lirayla günü tamamladı.

        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,84
        0,05 %
        E
        EUR/TRY
        48,70
        0,26 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (15 Ekim 2025 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı yüzde 1,42 artış ile 4.201,67 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,43 yükselişle 5.649,08 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.236,25 olurken, Cumhuriyet altını ise 36.832,00 oldu.

        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.201,67
        1,42 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.649,08
        1,43 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        36.832,00
        1,43 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.236,25
        1,43 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,28 değer kaybederek 111.299,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,81 düşerek 4.017,79 dolardan işlem gördü.

