        Piyasa raporu (27 Ağustos 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (27 Ağustos 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (27 Ağustos 2025 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,48 değer kaybederek 11.359,01 puanla günü kapattı.Dolar ise 41,04 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde -0,13 ile 4.472,64 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 18:30 Güncelleme: 27.08.2025 - 18:30
        Piyasa raporu (27 Ağustos 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        27 Ağustos 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.359,01 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,48 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse EKIZ,YUNSA,MANAS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SNPAM,SMRVA,QNBFK oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (16.153.602.025.71 TL), PEKGY (12.631.997.107.32 TL), TERA (8.401.532.971.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        4.89
        -5.23 %
        16.153.602.026
        P
        8.61
        -9.94 %
        12.631.997.107
        T
        679.50
        2.95 %
        8.401.532.972
        T
        338.75
        -1.38 %
        7.347.840.059
        A
        69.30
        -1.70 %
        4.972.634.766
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        80.30
        10.00 %
        4.420.715
        Y
        8.16
        9.97 %
        239.562.566
        M
        10.15
        9.97 %
        159.265.782
        T
        888.50
        9.96 %
        310.647.931
        T
        127.00
        9.96 %
        218.713.305
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        31.50
        -10.00 %
        6.016.721
        S
        241.20
        -10.00 %
        177.167.599
        Q
        66.30
        -9.98 %
        19.126.953
        E
        31.96
        -9.97 %
        366.785.113
        P
        8.61
        -9.94 %
        12.631.997.107
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Ağustos 2025 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,01 yükselerek 41,04 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,26 düşerek 47,67 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,04
        0,01 %
        E
        EUR/TRY
        47,67
        -0,26 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (27 Ağustos 2025 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,18 azalış ile 3.387,50 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,13 düşüşle 4.472,64 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.312,76 olurken, Cumhuriyet altını ise 29.161,60 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.387,50
        -0,18 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.472,64
        -0,13 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        29.161,60
        -0,13 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.312,76
        -0,13 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,48 yükseliş ile 111.958,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 2,05 artış ile 4.643,55 dolar.Brent Petrol ise 67,67 dolar

