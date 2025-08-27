Piyasa raporu (27 Ağustos 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (27 Ağustos 2025 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,48 değer kaybederek 11.359,01 puanla günü kapattı.Dolar ise 41,04 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde -0,13 ile 4.472,64 liradan işlem gördü.
27 Ağustos 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.359,01 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,48 olarak gerçekleşti.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse EKIZ,YUNSA,MANAS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SNPAM,SMRVA,QNBFK oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (16.153.602.025.71 TL), PEKGY (12.631.997.107.32 TL), TERA (8.401.532.971.50 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
4.89 ₺
|
-5.23 %
|
16.153.602.026
|
8.61 ₺
|
-9.94 %
|
12.631.997.107
|
679.50 ₺
|
2.95 %
|
8.401.532.972
|
338.75 ₺
|
-1.38 %
|
7.347.840.059
|
69.30 ₺
|
-1.70 %
|
4.972.634.766
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
80.30 ₺
|
10.00 %
|
4.420.715
|
8.16 ₺
|
9.97 %
|
239.562.566
|
10.15 ₺
|
9.97 %
|
159.265.782
|
888.50 ₺
|
9.96 %
|
310.647.931
|
127.00 ₺
|
9.96 %
|
218.713.305
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
31.50 ₺
|
-10.00 %
|
6.016.721
|
241.20 ₺
|
-10.00 %
|
177.167.599
|
66.30 ₺
|
-9.98 %
|
19.126.953
|
31.96 ₺
|
-9.97 %
|
366.785.113
|
8.61 ₺
|
-9.94 %
|
12.631.997.107
Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Ağustos 2025 Çarşamba)
Dolar/TL bugün yüzde 0,01 yükselerek 41,04 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,26 düşerek 47,67 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
41,04 ₺
|
0,01 %
|
E
|
47,67 ₺
|
-0,26 %
Altın fiyatlarında son durum (27 Ağustos 2025 Çarşamba)
Altının ons fiyatı yüzde -0,18 azalış ile 3.387,50 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,13 düşüşle 4.472,64 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.312,76 olurken, Cumhuriyet altını ise 29.161,60 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.387,50 ₺
|
-0,18 %
|
4.472,64 ₺
|
-0,13 %
|
29.161,60 ₺
|
-0,13 %
|
7.312,76 ₺
|
-0,13 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,48 yükseliş ile 111.958,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 2,05 artış ile 4.643,55 dolar.Brent Petrol ise 67,67 dolar