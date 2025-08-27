Piyasa raporu (27 Ağustos 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

27 Ağustos 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.359,01 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,48 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse EKIZ,YUNSA,MANAS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SNPAM,SMRVA,QNBFK oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (16.153.602.025.71 TL), PEKGY (12.631.997.107.32 TL), TERA (8.401.532.971.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Ağustos 2025 Çarşamba)

Dolar/TL bugün yüzde 0,01 yükselerek 41,04 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,26 düşerek 47,67 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (27 Ağustos 2025 Çarşamba)

Altının ons fiyatı yüzde -0,18 azalış ile 3.387,50 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,13 düşüşle 4.472,64 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.312,76 olurken, Cumhuriyet altını ise 29.161,60 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,48 yükseliş ile 111.958,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 2,05 artış ile 4.643,55 dolar.Brent Petrol ise 67,67 dolar