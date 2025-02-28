Piyasa raporu (28 Şubat 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 28 Şubat 2025 Cuma tarihinde günü 9.658,72 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,85 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi DAGHL,KSTUR,GMTAS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise KRGYO,ICUGS,TDGYO.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (14.993.034.799.75 TL), ASELS (9.241.159.270.50 TL), EREGL (6.939.208.814.32 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Şubat 2025 Cuma)

Dolar/TL yüzde 0,20 artarak 36,51 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,28 yükselerek 38,06 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (28 Şubat 2025 Cuma)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,23 :artarakazalarak 2.842,10 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,97 düşüş sonucu 3.333,46 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,97 düşerek 5.450,20 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 21.734,15.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,99 azalış ile 83.883,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -5,16 düşüş ile 2.208,11 doları buldu. Brent Petrol ise 73,03 dolar