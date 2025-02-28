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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (28 Şubat 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (28 Şubat 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (28 Şubat 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,85 değer kaybederek 9.658,72 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,20 artış ile 36,51 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,97 ile 3.333,46 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 18:30 Güncelleme: 28.02.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (28 Şubat 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 28 Şubat 2025 Cuma tarihinde günü 9.658,72 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,85 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi DAGHL,KSTUR,GMTAS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise KRGYO,ICUGS,TDGYO.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (14.993.034.799.75 TL), ASELS (9.241.159.270.50 TL), EREGL (6.939.208.814.32 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        308.25
        -2.38 %
        14.993.034.800
        A
        93.45
        3.83 %
        9.241.159.271
        E
        22.32
        -0.18 %
        6.939.208.814
        I
        15.17
        -0.72 %
        5.860.970.200
        T
        100.70
        -6.50 %
        5.705.607.877
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        27.30
        9.99 %
        27.479.361
        K
        3,837.50
        9.96 %
        12.527.668
        G
        11.61
        9.94 %
        62.671.959
        D
        13.62
        9.93 %
        80.312.455
        S
        5.00
        9.89 %
        44.334.700
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        11.25
        -10.00 %
        305.756.761
        T
        13.72
        -9.97 %
        11.721.970
        E
        35.42
        -9.96 %
        367.460.385
        N
        66.05
        -9.95 %
        1.204.636.893
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Şubat 2025 Cuma)

        Dolar/TL yüzde 0,20 artarak 36,51 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,28 yükselerek 38,06 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        36,51
        0,20 %
        E
        EUR/TRY
        38,06
        0,28 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (28 Şubat 2025 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,23 :artarakazalarak 2.842,10 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,97 düşüş sonucu 3.333,46 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,97 düşerek 5.450,20 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 21.734,15.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.842,10
        -1,23 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.333,46
        -0,97 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        21.734,15
        -0,97 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.450,20
        -0,97 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,99 azalış ile 83.883,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -5,16 düşüş ile 2.208,11 doları buldu. Brent Petrol ise 73,03 dolar

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