Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.049,75 %0,68
        DOLAR 33,9231 %0,11
        EURO 37,7821 %0,13
        GRAM ALTIN 2.733,39 %-0,13
        FAİZ 42,32 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 32,28 %0,70
        BITCOIN 59.318,00 %0,01
        GBP/TRY 44,2651 %0,15
        EUR/USD 1,1124 %-0,05
        BRENT 77,62 %0,54
        ÇEYREK ALTIN 4.469,28 %-0,12
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Piyasalarda gözler Jackson Hole'da - İş-Yaşam Haberleri

        Piyasalarda gözler Jackson Hole'da

        Küresel piyasalarda dikkatler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında vereceği mesajlara çevrilirken, analistler Powell'ın para politikası kararlarını verirken verilere bağlı kalacaklarını vurgulamasını bekliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 12:19 Güncelleme: 21.08.2024 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gözler Jackson Hole'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Her yıl dünyanın en önemli merkez bankacıları ve finansal piyasa katılımcılarını Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında bir araya getiren sempozyumda, bu yıl "Para politikasının etkinliğinin ve iletiminin yeniden değerlendirilmesi" teması ele alınacak.

        Kansas City Fed'in ev sahipliğinde 1978'den bu yana düzenlenen sempozyumun bu seneki teması kapsamında, küresel ekonomiyi etkileyen birçok önemli gelişme tartışılacak.

        Fed Başkanı Powell'ın vereceği mesajlarda ise bankanın temmuz ayındaki toplantısının ardından açıklanan veriler ve gelişen ekonomik görünüm ışığında alacağı para politikası kararlarına dair ipuçları aranacak.

        EYLÜL'DE FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ

        Yüksek enflasyon karşısında Mart 2022'de sıkılaştırma döngüsünü başlatan Fed, 11 kez faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faizi toplam 525 baz puan artırmıştı.

        REKLAM

        Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

        Temmuz ayındaki toplantısında ise Fed, politika faizini sabit bırakmış, böylelikle art arda 8 toplantıda faizi değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı.

        Fed Başkanı Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etmişti.

        ARTAN İŞSİZLİK ORANI RESESYON ENDİŞESİ YARATTI

        ABD'de istihdam artışının temmuzda beklentilerin altında kalması ve işsizlik oranının yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından ay başında piyasalarda resesyon endişeleri yaşanmıştı.

        Söz konusu endişelerle Fed'in eylül ayında daha agresif faiz indirimine gidebileceği fiyatlanmaya başlamıştı.

        Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmesi ve perakende satış verilerinin tüketici harcamalarının güçlü kaldığını ortaya koymasıyla piyasadaki endişeler bir miktar yatışmıştı.

        REKLAM

        Bu gelişmelerle para piyasaların Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın eylülde politika faizini yüzde 72 ihtimalle 25 baz puan ve yüzde 28 ihtimalle 50 baz puan indireceği fiyatlandı.

        Gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının faiz indirim süreçlerinin başlaması ve ABD'de resesyon endişelerinin devam etmesi nedeniyle Başkan Powell'ın Fed'in atacağı adımlara dair vereceği mesajlar da piyasaların odağına yerleşti.

        Analistler, Fed'in para politikası kararlarında verilere bağlı hareket etmesi nedeniyle Powell'ın yeni mesajlar vermesini beklemediklerini, ancak Jackson Hole'un faiz indirimlerine başlanacağını teyit etmek için bir platform olabileceği kaydetti.

        'FED İÇİN ÖENMLİ OLAN VERİLERİN BÜTÜNÜ'

        S&P Global Ratings ABD Başekonomisti Satyam Panday, Başkan Powell'ın Jackson Hole'da Fed'in ileriye dönük politika yolunun veriye bağlı olduğunu vurgulayacağını, ayrıca Fed yetkililerinin para politikasının etkinliği hakkında nasıl düşündüklerine dair küçük bir pencere sağlayabileceğini belirtti.

        Ay başındaki verilere piyasa tepkisinin "aşırı hassas" olduğuna işaret eden Panday, Fed için önemli olanın herhangi bir veri değil verilerin bütünü olduğuna dikkati çekti.

        REKLAM

        Panday, gerçek veriler ile iş gücü piyasası ve enflasyondaki en olası ileriye dönük patikayı göz önünde bulundurarak, Fed'in bu yıl 50, gelecek yıl da 100 baz puan indirim yapmasını beklediklerini ifade etti ve her çeyrekte 25'er baz puanlık faiz indirimlerinin Fed'in yumuşak inişi yönlendirmesine yardımcı olacağını söyledi.

        '50 PUANLIK İNDİRİMİN DIŞLANAMAYACAĞI VERİLER GELEBİLİR'

        ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley, "Fed'in para politikasının artık çok kısıtlayıcı olduğunu düşündüğünü ve faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğini teyit etmek için Jackson Hole'un bir platform olarak kullanılması muhtemel." diye konuştu.

        Enflasyonun daha iyi durumda göründüğüne işaret eden Knightley, bunun oldukça hızlı bir şekilde soğuma belirtileri gösteren iş piyasasına daha fazla vurgu yapılmasına imkan sağladığını anlattı.

        Knightley, ay başındaki piyasa oynaklığı sonrasında, daha iyi perakende satış rakamları ve işsizlik başvurularındaki dayanıklılık belirtilerinin ardından piyasaların Fed'in eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasını beklediğini ifade etti.

        Ancak, 50 baz puanlık indirimin olasılık olarak dışlanamayacağı anlamına gelebilecek önemli verilerin de açıklanacağına değinen Knightley, 6 Eylül'de yayımlanacak ağustos ayına dair istihdam raporunda zayıf istihdam artışı ve işsizlik oranında yükselme olursa 50 baz puanlık faiz indirimi ihtimalinin yükseleceğini belirtti.

        REKLAM

        Knightley, işsizlik oranının yüzde 4,3'te kalırsa veya yüzde 4,2'ye geri dönerse, 25 baz puanlık indirimin en olası sonuç olacağını bildirdi.

        Knightley, 12 ay içinde politika faizinin yüzde 3,5'e düşürülmesini beklediklerini kaydetti.

        Oxford Economics ABD Başekonomisti Ryan Sweet, Fed'in verilere bağlı hareket etmesi ve Powell'ın konuşmasından sonra yayımlanacak ağustos ayı istihdam raporu nedeniyle Fed Başkanı'nın konuşmasından yeni mesajlar beklemediklerini anlattı.

        "Fed başkanlarının Jackson Hole'daki konuşmaları, Fed'in para politikasında yakın vadeli değişiklikler konusunda elini açmaktan ziyade genellikle büyük resme odaklandı." yorumunu yapan Sweet, Powell'ın Fed'in eylül ayında ne yapacağını işaret etmesini bekleyenlerin "hayal kırıklığına" uğrayacağını söyledi.

        Sweet, Fed'in eylülde 25 baz puan, ardından aralıkta tekrar faiz indirimi yapmasını beklediklerini dile getirdi.

        'GEVŞEMENİN HIZI BELİRLENMİŞ DEĞİL'

        American Enterprise Institute (AEI) kıdemli uzmanı Steven Kamin de Powell'ın konuşmasında, enflasyonun düştüğü ve kısıtlayıcı para politikasında bir miktar gevşemenin gelecek aylarda uygun olabileceği mesajını vereceğini ifade etti.

        Enflasyon rakamlarının değişken olduğuna dikkati çeken Kamin, "Bu nedenle, gevşemenin sürdürülebilir bir hızı önceden belirlenmiş değil ve Fed verilere bağımlı olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Kamin, Fed'den eylül ayında faiz indirimi beklediğini ve daha sonra da bir veya iki faiz indirimi öngördüğünü söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı
        Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        İlanda aykırılığa 158 bin liraya kadar ceza!
        İlanda aykırılığa 158 bin liraya kadar ceza!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Sokakta karşılaşma cinayetle bitti!
        Sokakta karşılaşma cinayetle bitti!
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi
        Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Trafiğe çıkan araçların yarısı motosiklet
        Trafiğe çıkan araçların yarısı motosiklet
        Trajik kader ortaklığı
        Trajik kader ortaklığı
        Yapay zekadan patron olur mu?
        Yapay zekadan patron olur mu?