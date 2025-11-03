Piyasalarda gün sonu: 03 Kasım 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

03 Kasım 2025 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,81 yükseliş ile 11.060,39 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse PKENT,PASEU,OYAYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ESEN,KRTEK,BORLS oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.245.418.334.50 TL), AKBNK (8.740.854.551.40 TL), ISCTR (8.691.701.587.58 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Kasım 2025 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde -0,04 azalarak 42,05 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,29 düşerek 48,43 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (03 Kasım 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,20 :artarakazalarak 4.010,76 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,58 yükseliş sonucu 5.444,01 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,58 yükselerek 8.900,95 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 35.494,93.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,90 düşüş ile 107.241,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -4,57 azalış ile 3.688,94 dolar.Brent Petrol ise 64,59 dolar