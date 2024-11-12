Piyasalarda gün sonu: 12 Kasım 2024 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (12 Kasım 2024 Salı) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,54 değer kaybederek 9.226,86 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 34,37 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,39 değer kaybederek 2.882,71 liraya düştü.
12 Kasım 2024 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.226,86 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,54 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi RYSAS,ISGSY,KUTPO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse KFEIN,KARSN,ADEL oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.934.926.173.75 TL), ISCTR (5.694.191.595.81 TL), YKBNK (5.642.893.509.04 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
286.50 ₺
|
-0.52 %
|
5.934.926.174
|
12.14 ₺
|
0.66 %
|
5.694.191.596
|
26.24 ₺
|
-0.38 %
|
5.642.893.509
|
53.00 ₺
|
0.86 %
|
3.772.138.928
|
57.50 ₺
|
1.77 %
|
3.470.821.942
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
15.63 ₺
|
9.99 %
|
57.000.400
|
37.28 ₺
|
9.97 %
|
414.718.045
|
72.25 ₺
|
9.97 %
|
80.366.348
|
1.66 ₺
|
9.93 %
|
63.796.565
|
1.62 ₺
|
9.46 %
|
272.413.335
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
97.65 ₺
|
-10.00 %
|
73.358.253
|
13.43 ₺
|
-9.99 %
|
952.017.766
|
42.10 ₺
|
-9.97 %
|
323.671.328
|
55.55 ₺
|
-9.97 %
|
90.519.713
|
16.74 ₺
|
-9.95 %
|
361.187.230
Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Kasım 2024 Salı)
Dolar/TL bugün yüzde 0,08 yükselerek 34,37 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,35 düşerek 36,49 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,37 ₺
|
0,08 %
|
E
|
36,49 ₺
|
-0,35 %
Altın fiyatlarında son durum (12 Kasım 2024 Salı)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,54 değer kaybederek 2.604,63 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,39 değer kaybederek 2.882,71 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.713,22 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 18.795,24 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.604,63 ₺
|
-0,54 %
|
2.882,71 ₺
|
-0,39 %
|
18.795,24 ₺
|
-0,39 %
|
4.713,22 ₺
|
-0,39 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 5,37 değer kazanarak 87.419,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,81 yükselerek 3.289,20 dolardan işlem gördü.