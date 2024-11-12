Piyasalarda gün sonu: 12 Kasım 2024 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

12 Kasım 2024 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.226,86 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,54 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi RYSAS,ISGSY,KUTPO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse KFEIN,KARSN,ADEL oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.934.926.173.75 TL), ISCTR (5.694.191.595.81 TL), YKBNK (5.642.893.509.04 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Kasım 2024 Salı)

Dolar/TL bugün yüzde 0,08 yükselerek 34,37 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,35 düşerek 36,49 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (12 Kasım 2024 Salı)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,54 değer kaybederek 2.604,63 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,39 değer kaybederek 2.882,71 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.713,22 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 18.795,24 lira oldu.