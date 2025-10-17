Habertürk
        Piyasalarda gün sonu: 17 Ekim 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 17 Ekim 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (17 Ekim 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,56 değer kaybederek 10.208,76 puanla günü kapattı.Dolar ise 41,95 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,73 değer kaybederek 5.722,60 liraya düştü.

        Giriş: 17.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 17.10.2025 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 17 Ekim 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        17 Ekim 2025 Cuma, BIST 100 günü -1,56 düşerek 10.208,76 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10344.9100 puandan işlem görürken en düşük 10053.7400 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi PASEU,LUKSK,BURVA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse CRDFA,DOFRB,PNSUT oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (16.813.761.209.00 TL), PETKM (6.605.839.936.08 TL), AKBNK (5.659.018.382.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        292.00
        -1.35 %
        16.813.761.209
        P
        17.13
        -9.32 %
        6.605.839.936
        A
        54.85
        -0.81 %
        5.659.018.383
        P
        10.69
        2.69 %
        5.614.894.528
        I
        11.28
        -2.59 %
        5.613.402.309
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        137.50
        10.00 %
        1.117.341.223
        L
        123.40
        9.98 %
        176.235.045
        B
        181.90
        9.98 %
        67.587.478
        D
        355.50
        9.98 %
        136.290.435
        K
        532.00
        9.97 %
        472.612.223
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        32.40
        -10.00 %
        47.366.094
        D
        116.20
        -9.99 %
        194.410.944
        P
        13.35
        -9.98 %
        130.634.771
        E
        101.00
        -9.98 %
        1.142.422.337
        E
        318.25
        -9.97 %
        509.398.968
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Ekim 2025 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,24 yükselerek 41,95 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,14 düşerek 48,94 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,95
        0,24 %
        E
        EUR/TRY
        48,94
        -0,14 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (17 Ekim 2025 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,89 :artarakazalarak 4.245,01 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,73 düşüş sonucu 5.722,60 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,73 düşerek 9.356,45 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 37.311,35.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.245,01
        -1,89 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.722,60
        -1,73 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        37.311,35
        -1,73 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.356,45
        -1,73 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -3,87 azalış ile 105.882,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -5,70 düşüş ile 3.763,07 doları buldu. Brent Petrol ise 60,97 dolar

