Piyasalarda gün sonu 0:00 / 0:00

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BIST 100 endeksi, güne 45,29 puan ve yüzde 0,97 kazançla 4.702,30 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.650,52, en yüksek 4.784,01 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 4.668,52 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,03, sanayi endeksi yüzde 1,54 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 2,00, teknoloji endeksi yüzde 1,56 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 29,09 puan ve yüzde 0,57 yükselişle 5.095,97 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 31'i prim yaptı, 69'u geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası (C), Akbank ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.778,18 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.778,18 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,42 kazanımla 1 milyon 75 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5785 lira, satışta 18,6530 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5734 lira, satışta 18,6479 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,70'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,10'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0385, sterlin/dolar paritesi 1,1869, dolar/yen paritesi de 139,42 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,42 azalarak 91,70 dolardan işlem görüyor.