Piyasalarda gün sonu 0:00 / 0:00

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BIST 100 endeksi, güne 11,16 puan ve yüzde 0,23 değer kaybederek 4.946,62 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.910,25, en yüksek 5.032,57 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 artışla 5.000,14 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,60, sanayi endeksi yüzde 0,85, hizmetler endeksi yüzde 0,32 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,83 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 47,58 puan ve yüzde 0,89 yükselişle 5.366,43 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 53'ü prim yaptı, 47'si geriledi. Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.773 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.773 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,1 kayıpla 1 milyon 73 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,6013 lira, satışta 18,6758 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,6000 lira, satışta 18,6745 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0490, sterlin/dolar paritesi 1,2167, dolar/yen paritesi de 136,68 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,10 azalışla 81,25 dolardan işlem görüyor.

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