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        Piyasalarda gün sonu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5,32 puan azalarak 9.716,77 puandan kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 18:37 Güncelleme: 25.04.2024 - 18:37
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        BIST 100 endeksi, güne 31,88 puan ve yüzde 0,33 artışla 9.753,97 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 9.664,45, en yüksek 9.826,85 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 9.716,77 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,84, teknoloji endeksi yüzde 1,28 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,31, hizmetler endeksi yüzde 1,02 değer kazandı.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 45,21 puan ve yüzde 0,43 kayıpla 10.481,20 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 45'i geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Zorlu Enerji AŞ ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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        ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 330 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 330 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,4 artışla 2 milyon 508 bin 500 liraya yükseldi.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,77'den, bileşik getirisi de yüzde 44,92'den gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,4519 lira, satışta 32,5820 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,4515 lira, satışta 32,5815 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0710, sterlin/dolar paritesi 1,2490, dolar/yen paritesi de 155,50 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,7 azalışla 86,5 dolardan işlem görüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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