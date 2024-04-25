Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi, güne 31,88 puan ve yüzde 0,33 artışla 9.753,97 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.664,45, en yüksek 9.826,85 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 9.716,77 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,84, teknoloji endeksi yüzde 1,28 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,31, hizmetler endeksi yüzde 1,02 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 45,21 puan ve yüzde 0,43 kayıpla 10.481,20 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 45'i geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Zorlu Enerji AŞ ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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