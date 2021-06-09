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Piyasaların gözü ECB'nin vereceği mesajlarda

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarınki toplantısında varlık alım programına ilişkin yapacağı yönlendirmeler piyasaların odak noktasında bulunurken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'na (PEPP) ilişkin ucu açık mesajların verilmesi ve yapılacak açıklamaların da öngörülebilir olmaması bekleniyor.

Piyasaların gözü ECB'nin vereceği mesajlarda
AA

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, ECB yönetim kurulu üyeleri arasında büyük tartışmanın uygun finansman koşullarını sürdürmeyi amaçlayan tahvil alımları konusunda olabileceğini belirtti.

ECB'nin ekonominin hala geniş mali ve parasal desteğe ihtiyacı olduğu vurgusunu yapabileceğini ifade eden Houte ancak normalin üzerinde de tahvil alımına muhtemelen gerek olmadığını aktardı.

Houte, bu bağlamda bankanın ana ifadelerden bir tanesinde değişikliğe gidebileceğini dile getirdi.

Nisan ayında ana ifadelerden bir tanesinin "PEPP varlık alım hızı yılın ilk aylarına göre bu çeyrekte artırılabilir" olduğunu anımsatan Houte, bu ifadenin "Yönetim konseyi, PEPP kapsamındaki alımların mevcut uygun finansman koşullarını sağlamasını beklemektedir" ifadesiyle değişebileceğini dile getirdi.

Houte, bunun küçük bir değişiklik olduğunu ancak ECB'nin kırmızı alarma geçmek zorunda olmadığını gösterdiğini vurguladı. PEPP'den erken çıkma ihtimaline değinen Houte, bu konuyla ilgili açıklama beklemediğini söyledi.

Houte, PEPP'den olası bir çıkış konusuyla ilgili ifadelerin ucu açık olduğunu dile getirerek, ECB'nin de bununla ilgili düşüncesini söyleme isteğine sahip olmadığını söyledi.

Projeksiyonlara değinen Houte, bankanın enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etmek zorunda kalabileceğini belirtti.

'ÖNGÖRÜLEBİLİR İŞARET VERMEYECEK'

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert de ECB'nin muhtemelen genişlemeci para politikasından çıkış konusunda öngörülebilir bir işaret vermeyeceğini ifade etti.

Aşılamaların ilerlediğini ve birçok ülkenin kısıtlamalardan çıktığını aktaran Schubert, bazı merkez bankalarının da genişlemeci acil para politikalarından çıkılabileceğine yönelik işaretler verdiğini dile getirdi.

Schubert, doğal olarak benzer sinyallerin ECB'den de gelebileceğine yönelik spekülasyonlar olduğunu söyledi.

Bunun beklenmediğini vurgulayan Schubert, güvercinlerin yapılacak projeksiyonlara ilişkin belirsizliklere de değinebileceğini kaydetti. Schubert, varlık alımlarının azaltılması için neden olmadığını belirterek, ECB'nin üçüncü çeyrekte önemli derecede varlık alımı yapılacağına ilişkin ifade kullanabileceğini ifade etti.

Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot, ECB'nin faiz oranlarında, varlık alım programında ve PEPP'de değişikliğe gitmeyeceği öngörüsünde bulundu.

PEPP hızının üçüncü çeyrekte biraz daha az olabileceği şekilde teknik düzenlemeler yapılabileceğini aktaran Groot, ECB'nin 2021 sonuna kadar varlık alım programı ve PEPP'de değişiklikler yapılabileceğini dile getirdi.

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