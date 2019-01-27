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Irak’ın kuzeyinde yer alan Suri Üs Bölgesi’ne yönelik yapılan saldırıların, sivil kıyafetler içine kendisini gizlemiş PKK’lı teröristler tarafından öncelikle taşlı saldırı şeklinde başlatıldığı, daha sonra dozunun giderek artırıldığı tespit edildi.
HALKLA MEHMETÇİĞİ KARŞI KARŞIYA GETİRMEK İSTEDİLER
İHA'nın haberine göre olayda kısmi araç ve malzeme hasarı meydana gelirken, olaylar esnasında PKK’lı teröristlerin her zaman başvurdukları taktiğe benzer şekilde, halkla Mehmetçiği karşı karşıya getirmeye özel gayret sarf ettikleri anlaşıldı. Olayların daha da büyümemesi için gerekli tedbirler güvenlik güçlerince ivedilikle alındı ve bu esnada sivillere herhangi bir zarar gelmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterildi.
Öte yandan, üs bölgesinin emniyetinin alındığı, askeri personelinde görevi başında olduğu öğrenildi.
ALTUN: HERHANGİ BİR KAYBIMIZ YOK
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Bloomberg haber ajansına Kuzey Irak’ta yaşanan üs saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Altun, Kuzey Irak’ın Duhok şehri yakınlarında bulunan bir askeri üssümüze yönelik terör saldırısı yaşandığını hatırlatarak, saldırganların sivillerin arasına gizlenerek Türk askeriyle yerel halkın arasını bozmaya çalıştığını söyledi.
“Bugün yaşanan provokasyon sebebiyle herhangi bir kaybımız olmamakla birlikte birtakım ekipmanlar zarar görmüştür” ifadelerini kullanan Altun, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üs çevresinde sivil kayıpları engellemek için gerekli önlemleri aldığını kaydetti.
Altun, sözlerine şu şekilde devam etti:
“PKK’lı teröristlerin sosyal medya ve diğer mecralarda bugün yaşanan saldırı hakkında dezenformasyon faaliyeti yürüttüğünü tespit ettik. Tüm basın mensuplarını örgütün bu faaliyetleri hakkında dikkatli olmaya davet ediyor, PKK’lı teröristlerin geçmişte benzer taktiklere başvurduğunu hatırlatıyoruz.”
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye’nin Duhok halkıyla yakın işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğunu ve bölgede sivil kayıpların engellenmesi için elinden gelen tüm gayreti sarfettiğini söyledi.
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