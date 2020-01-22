Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Planörle atılan uyuşturucunun Bulgaristan'dan getirildiği değerlendiriliyor

Kırklareli'nin Dolhan köyündeki ağaçlık alana planörle, 6 çanta içinde atılan uyuşturucunun yine aynı yolla Bulgaristan'dan getirildiği ihtimali üzerinde duruluyor. Uyuşturucuları almaya gelen ancak bir çoban tarafından görülünce kaçan şüphelinin kullandığı aracın Bulgaristan plakalı olduğu tespit edildi. Araç ve şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Planörle atılan zehirde Bulgaristan şüphesi
DHA

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na, dün saat 16.00 sıralarında, Dolhan köyündeki ağaçlık alana planörden çantalar atıldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, Koru mevkisindeki ağaçlık alanda yaptıkları aramada 6 çanta buldu.

ATILAN UYUŞTURUCU 360 KİLO

DHA'nın haberine göre, yapılan ilk incelemede, çantalarda uyuşturucu skunk maddesi olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından toplam 360 kilogram uyuşturucu bulunan çantalar İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

İfadesine başvurulan görgü tanığı çoban, bölgede hayvan otlattığı sırada havadan planörle ağaçlık alana çantalar atıldığını gördüğünü belirterek, o sırada çantaları almaya gelen 1 kişinin kendisini fark etmesi üzerine çantaları almadan siyah bir araçla kaçtığını anlattı.

BULGARİSTAN'DAN PLANÖRLE GETİRİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Uyuşturucu dolu çantaların atıldığı bölgede, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün de inceleme yaptı. Sınıra yaklaşık 30 kilometre mesafedeki ağaçlık alana atılan uyuşturucunun Bulgaristan'dan planörle getirildiği değerlendiriyor.

Jandarma ekipleri, çantaları almadan kaçan şüphelinin kullandığı siyah aracın Bulgaristan plakalı olduğunu belirledi. Aracın yakalanması için operasyonlar devam ederken, sınır kapıları da uyarıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dolmabahçe Sarayı'nda yüz yıllık gazete küpürü bulundu!
GÜNDEMDolmabahçe'de asırlık küpür bulundu!
İcra Müdürlüğü sınav sonuçları 2020! ÖSYM İcra Müdürlüğü sınav sonuçları sorgulama sistemi
GÜNDEMİcra Müdürlüğü sınav sonuçları 2020!
TREDAŞ’tan 3 ile tahsilat uyarısı
GÜNDEMTrakya'da elektrik tahsilatı uyarısı
FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında karar
GÜNDEMFETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında karar
Karısını başından vuran kocaya indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
GÜNDEMEş katili caniye indirimsiz ceza
YSK'nın 5 yeni üyesi kesinleşti!
GÜNDEMYSK'nın 5 yeni üyesi belli oldu!
Eşinin ölümüne neden olan kocaya 10 yıl hapis
GÜNDEMEşinin ölümüne neden olan kocaya 10 yıl hapis
AK Parti'den bekçilerle ilgili kanun teklifi!
GÜNDEMAK Parti'den bekçilerle ilgili kanun teklifi!
Eşini balkondan itip ölümüne neden olan sanık, akıl hastanesine yatırılacak
GÜNDEMEşini balkondan atan sanığa tahliye kararı
Müge Anlı'da Pınar Kaynak cinayeti! Tarbzon'da vahşice öldürülen Pınar Kaynak'ın katili bulundu mu?
GÜNDEMMüge Anlı'da Pınar Kaynak olayı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X