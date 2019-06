Doğum gününü kutlamaya hazırlanıyordu

Zafer Samancı'nın haberine göre olay, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi'nde meydana geldi.

İddialara göre, 2 yıl önce eşinden boşanan ve yalnız oturan ayakkabıcı 51 yaşındaki Muzaffer C., karşı komşularının Urfa’da 3 yıldır öğretmen olarak görev yapan ve 6 yıldır tanıdığı 27 yaşındaki Şeyma Sarı’ya ilgi duyuyordu. Bu konuda Şeyma Sarı’yı defalarca rahatsız eden ve evlenmek istediğini söyleyen Muazaffer C. Genç kadın tarafından sürekli reddedildi.

HER FIRSATTA RAHATSIZ ETMİŞ

Okulların tatile girmesiyle birlikte Konya’ya annesi ve kardeşinin yaşadığı eve geldiğini gören Muzaffer C. Şeyma Sarı'yı yine rahatsız etmeye başladı. Olay günü Şeyma öğretmenin yolunu kestiği iddia edilen Muzaffer C. genç öğretmenden yine ret cevabı aldı.

Bunun üzerine öfkelenen Muzaffer C., yanına aldığı silahla annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Şeyma Sarı'nın kapısını çaldı. Kapıyı açan anne Hacer Sarı ile tartışan Muzaffer C. önce yaşlı kadına ateş açtı. Ardından eve giren Muzaffer C. Şeyma Sarı’yı silahla vurdu. Daha sonra olayın şoku ile çığlık atarak yardım isteyen 18 yaşındaki Tuğba Sarı’ya tek el ateş ederek olay yerinden çıktı.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMAYA HAZIRLANIYORDU

Şeyma Sarı, 51 yaşındaki saplantılı adamın silahından çıkan kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kızın doğum günü olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılan 18 yaşındaki Tuğba Sarı’da yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hastanede tedavi altına alınan anne Hacer Sarı’nın ise hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Olayın yaşandığı saatlerde Şeyma Sarı'nın annesi ve kız kardeşi ile birlikte doğum gününü kutlamaya hazırlandığı öğrenilirken polisin evde yaptığı incelemede ise paket içinde bir yaş pasta ile yanında pasta mumlarının bulunduğu iddia edildi.

"ÖLDÜRMEK AMACIYLA GİTMEDİM"

Olayın ardından silahı ile birlikte polise teslim olan Muzaffer C. ise İlk ifadesinde amacının öldürmek değil aşkına karşılık vermeyen Şeyma Sarı ile konuşmak olduğunu belirterek ‘Annesi açtı. ‘Kızımı rahat bırak bir daha kapımıza gelme’ diyerek bağırmaya başladı. Sinirlendim ilk ona ateş ettim. Sonra eve girip Mutfakla oturma odası arasında karşılaştığım Şeyma’ya ve silah sesini duyup yan odadan çıkan kardeşi tuğbaya ateş ettim’ dediği öğrenildi. Zanlının savcılık işlemlerinin halen devam ettiği bildirildi.