Boğaz'ın altı da salya!

Sadece "sevmiyorum" dedi! Platonik vahşet! 0:00 / 0:00

İHA

Kayseri'de, edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde bir kadın daha katledildi. Özel bir eğitim kurumunda rehberlik öğretmeni olarak çalışan Arife Nur Sarıoğlu (26),evinden çıkıp okula gittiği sırada arkadaşlık teklifini kabul etmediği Tolga T. ile karşılaştı.

GENÇ ÖĞRETMENE 3 KURŞUN

İHA'da yer alan habere göre ikili arasında kısa süre sonra çıkan tartışmanın ardından Tolga T., üzerinde bulunan tabanca ile genç öğretmene 3 el ateş ederek ağır yaraladı.

KENDİSİNİ DE SİLAHLA YARALADI

Daha sonra kendisine de bir el ateş eden Tolga T. de ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GENÇ KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Talihsiz öğretmen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralanan Tolga T. de ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Arife Nur Sarıoğlu’nun cenazesi yapılan incelemenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen genç öğretmenin ailesi de siniz krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.