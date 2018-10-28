Son zamanlarda özellikle okul çağındaki çocuklarda artış gösteren dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) Bağcılar'da düzenlenen bir programda ele alındı. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi´nde düzenlenen "Dikkat Eksikliği-Hiperaktive Bozukluğu" isimli seminere anne ve babalar çocuklarıyla katıldı.
Psikolog Şenay Avcı, tanımından belirtilerine ve tedavisine kadar dikkat eksikliği-hiperaktive bozukluğunu detaylarıyla anlattı. Avcı, yaptığı konuşmada, "Dikkat eksikliği genetik ve kalıtsal bir zemin üzerinde oluşan biyolojik ve psikiyatrik bir bozukluktur. Dikkat eksikliği ruhsal değildir. Dikkat eksikliği doğuştan gelen bir bozukluktur ve teşhisini mutlaka psikiyatri koyar. Çocuklar sonradan buna yakalanmıyor. Çevre faktörleri etkiler ama tamamen beyinden gelen dalgalarla ilgili bir problemdir. Aşırı hareketlilik anne karnından itibaren başlar. Hiperaktif çocuklar hep hareketlidir. Buna bağlı olarak başlarına kazalar gelir" dedi.
"HİPERAKTİF ÇOCUKLAR ZEKİ OLUR DİYE BİR ŞEY YOK"
Çocukların birinde varsa yüzde 70 diğerlerine de bulaşma ihtimali olduğunu söyleyen Avcı, "Erkek çocuklarda hiperaktive çok görülürken kız çocuklarda ise dikkat eksikliği daha fazladır. Çünkü aralarındaki elektriksel iletim birbirlerine tam olarak geçmeyebiliyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktive bozukluğunda ilaç tedavisi uygulanıyor ancak tam olarak bir tedavisi yok. Çünkü genetik ve temelden geliyor. Siz istediğiniz kadar uğraşın tamamen geçiremezsiniz. Ömür boyu sürecek bir bozukluk" diye konuştu.
HİPERAKTİVİTE VE DİKKAT EKSİKLİĞİ BOZUKLUĞUNA TAVAN YAPTIRIYOR
Çoğu çocuk olmak üzere toplumun yarısından fazlasında hiperaktive bozukluğu olduğunu söyleyen Avcı, şu uyarılarda bulundu: "Aşırı şekerli ve karbonhidratlı yiyecekler beyin gelişimini kötü etkiler. Her türlü poğaça ve börek gibi yiyecekler hiperaktive ve dikkat eksikliği bozukluğuna tavan yaptırıyor. Şeker de verdiği aşırı enerji nedeniyle beyni olumsuz etkiliyor. Zaten beyin hareketliyken ekstra bir şey verdiğiniz zaman ya kilo yapacak yada çocuklarınızı hareketli yapacak. İki şekilde de zarar verecek."
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