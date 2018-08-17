Pohang Steelers - Gyeongnam FC karşılaşma önü

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Pohang Steelers, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Gyeongnam FC takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:00. 33 puanlı Pohang Steelers 5. sırada bulunuyor, Gyeongnam FC 43 puana sahip ve 2. sırada. Pohang Steelers, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Gyeongnam FC son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 250. İddaa'da Pohang Steelers kazanır 2.10, berabere biter 3.10, Gyeongnam FC kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Pohang Steelers önceki hafta Jeonbuk Motors mücadelesinde 5-2 kazandı.

Gyeongnam FC, Ulsan Horang-i karşılaşmaında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Pohang Steelers, 16 gol attı ve 14 gol yedi.

Gyeongnam FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Gyeongnam FC, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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