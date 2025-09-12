Poligondan cephanelik çalan çocuk yakalandı!

Kahramanmaraş’ta bir poligondan silah ve mermi çaldıktan sonra kaçan 16 yaşındaki H.E., üçüncü günde özel harekat, dron ve köpek destekli operasyonla yakalandı. Silahların da ele geçirildiği öğrenilirken şüpheli emniyete götürüldü.

İHA'nın haberine göre olay, önceki gün merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki bir poligonda yaşandı. Alınan bilgiye göre, şüpheli H.E. poligondan 2 silah ve 300 adet mermi çalıp kaçtı.

Olayın bildirilmesi üzerine polis, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarına başladı. Şehrin farklı noktalarından gelen ihbarlar ve güvenlik kamerası kayıtlarını değerlendiren polis geniş çaplı saha taraması yaptı. En son bu gece Dulkadiroğlu ilçesi Beyazıtlı Mahallesindeki bir bağ evinde sabahladığı, kebapçıdan yemek istediği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Fark edildiğini anlayıp kaçan şüphelinin bir binanın üzerinde görülmesi üzerine dron ve köpek destekli yapılan operasyonda şüpheli H.E. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Silahların da ele geçirildiği öğrenildi.

Şüphelinin kendilerinden kebap istediğini belirten işletme sahibi Mustafa Nahırcı, kendisini ilk olarak salı günü gördüklerini, dün ise fotoğrafını görünce aranan şüpheli olduğunu anladıklarını ve polise ihbar ettiklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.