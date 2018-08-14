Polis ekip otosu saldırganları yakalandı

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Sultangazi İlçe Emniyeti’nde görevli polis ekip otosuna 4 Ağustos 2018 günü akşam saat 17.20 sıralarında İsmetpaşa Caddesi üzerinde havai fişekli saldırı düzenlendi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

HAVAİ FİŞEK RAMPALARI ELE GEÇİRİLDİ

Olay sonrası çevrede yapılan incelemelerde 4 adet ateşlemeye hazır bir şekilde el yapımı havai fişek rampaları ele geçirildi.



SALDIRIYI HALK CEPHESİ ÜSTLENDİ

Olay sonrasında DHKP/C terör örgütü ile iltisaklı bir sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda saldırıyı örgütün mahalli yapılanması olan 'Halk Cepresi' grubunun yaptığı belirtildi.



2 SALDIRGAN GÖZALTIHA ALINDI

Yapılan operasyonda, polis ekip otosuna havai fişekli saldırı düzenleyen S.T. Ve O.V. Gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.T. Adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken O.V. Tutuklandı.

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