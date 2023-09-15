"Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı! İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 71 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, Pendik'te annenin oğluna isyanı kameraya yansıdı. Anne, gözaltına alınan oğluna, "Sonunda rahat ettin mi annem" diye feryat etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde daha önceden belirlenen adreslerdeki 87 kişiye operasyon düzenledi.

71 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI DHA'da yer alan habere göre operasyonda şu ana kadar 71 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında polisin girdiği adreslerden biri de Pendik Yayla Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 4 katlı apartmandaki bir daireydi.

ANNESİ OĞLUNU TELEFONLA ARADI Aranılan şüpheliyi evde bulamayan ekipler, şüphelinin annesine oğlunu telefonla aramasını söyledi.

"ARKADAŞIN GELDİ SENİ SORUYOR" Annesi arayıp, "oğlum eve gel arkadaşın geldi seni soruyor" diyerek eve çağırdı. Şüpheli eve gelene kadar polis ekipleri kapıda bekledi. Şüpheli apartmanın önünde gözaltına alındı. REKLAM

YÜREK YAKAN ANLAR KAMERADA Eve sokulan şüpheliye annesin isyanı kameraya yansıdı. Ters kelepçe ile yere yatırılan şüphelinin babası, oğluna oturduğu koltuktan bakarken annesi odaya girdi. Oğluna sitemde bulunan anne, "Sonunda rahat ettin mi annem" dedi. Şüpheli 'ne oldu anne bir şey mi oldu' derken annesi dizlerini döverek ağladı.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Polisin girdiği diğer adres ise Bağcılar, Çınar Mahallesinde bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katıydı. Operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra hassas burunlu narkotik polis köpeğinin de katıldığı görüldü. Operasyon çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.