Fenerbahçe'nin 'milli ara' hedefi 15'te 15!
Yeni sezona flaş transferlerle başlayan Fenerbahçe, şu ana kadar oynadığı 9 resmi maçtan da galibiyetle ayrılırken, sarı-lacivertlilerin yeni hedefi ekim ayındaki milli araya kayıpsız girmek... Fenerbahçe, 9 Ekim'e kadar oynayacağı 6 maçı da kazanarak 15'te 15 yapmak istiyor.
Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini noktalamak isteyen Fenerbahçe, 2023-2024 sezonuna muhteşem bir başlangıç yaptı.
Yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde bu sezon şu ana kadar 9 resmi maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların hepsinden galibiyetle ayrıldı.
Ligde Gaziantep FK, Samsunspor ve Ankaragücü'nü mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Zimbru, Maribor ve Twente'yi 2'şer kez yenmeyi başardı.
Milli aranın ardından Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek olan Kanarya, rakibini devirip galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor.
HEDEF: MİLLİ ARAYA 15'TE 15'LE GİRMEK!
Sarı-lacivertlilerin asıl hedefi ise ekim ayındaki milli araya da kayıpsız girmek...
Ekim ayındaki milli araya kadar 4'ü lig, 2'si Avrupa'da olmak üzere toplam 6 maça çıkacak olan Fenerbahçe, bu mücadelelerden de galibiyetle ayrılıp 15'te 15 yapmak istiyor.