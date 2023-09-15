16 yıl önce kaybolmuştu: Madeleine McCann soruşturmasında kötü haber
Portekiz'in Praia da Luz beldesinde 2007 yılında ailesiyle tatil yaparken ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan 3 yaşındaki Madeleine McCann soruşturmasına dair yeni bir gelişme yaşandı.
3 yaşındaki Madeleine McCann Portekiz’in Algarve bölgesindeki Praia da Luz beldesinde 2007 yılında ailesiyle tatil yaparken kaldıkları daireden kaçırılmış, ortadan kaybolmuştu.
AİLESİNDEN 50 METRE UZAKTAYDI
Ailesi 50 metre uzaklıkta yemek yerken ortadan kaybolan küçük kız uzun süre dünya gündeminde yer almış ancak bulunamamıştı.
SENELER SONRA ŞÜPHELİ AÇIKLANMIŞTI
Aradan yıllar geçmesinin ardından 2019'da Almanya polisi, ülkede cinsel saldırı suçundan hapis yatan ve pedofiliden de suç kaydı olan bir kişinin Madeleine McCann'in kaybolmasıyla ilgili soruşturmada şüpheli olduğunu duyurmuştu.
Soruşturmayı yürüten savcı Hans Christian Wolter, baş şüpheli olan Alman pedofili Christian Brueckner’ın kızı öldürdüğünden emin olduklarını açıklamıştı. Ancak tüm şüphelere rağmen, Madeleine'in ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak Brueckner uzun süre resmi olarak suçlanmamıştı.
SAVCI "O OLDUĞUNA EMİNİM" DEMİŞTİ
Olayın 15. yıldönümünde Madeleine McCann'in ortadan kaybolmasını araştıran Alman müfettiş, baş şüpheli pedofil Christian Brueckner'ın çocuğu kaçırılmasıyla ilişkilendiren 'yeni kanıtlar' olduğunu duyurmuştu.
Savcı Hans Christian Wolters, Praia da Luz'da ortadan kaybolmasının üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen dün gece Portekiz televizyonunda yaptığı açıklamada, Madeleine'in öldürüldüğünden 'emin' olduğunu ve bunu 45 yaşındaki Brueckner'in yaptığını söylemişti.
DAVA RİSK ALTINDA MI?
İngiliz medyası ise Madeleine McCann'in ortadan kaybolmasının baş şüphelisine karşı açılan davanın, önemli bir tanığı nedeniyle davanın artık risk altında olduğunu öne sürdü.
Baş şüpheli Christian Brueckner'in eski arkadaşı olan 48 yaşındaki Helge Busching, McCann'in kaçırılmasından bir yıl sonra kendisine tüyler ürpertici bir itirafta bulunduğunu iddia ettiği eski arkadaşı aleyhine delil sağlamak için polisle işbirliği yapmıştı. Busching, Brueckner'in kaçırılma olayıyla ilgili rahatsız edici bir itirafta bulunduğunu ve üç yaşındaki çocuğun kaçırıldığında bağırmadığını söylediğini iddia etmişti.
"İŞBİRLİĞİ YAPAN İSİM GERİ ADIM ATABİLİR"
Ancak şimdi The Sun'ın haberine göre, davaya yakın kaynaklar Busching'in delillerini geri çekebileceğini ve mahkeme salonunda iddialarını desteklemeyi reddedebileceğini iddia ediyor.
The Sun'a konuşan Alman bir kaynak Helge Busching'in delilini geri çekmek üzere olduğunu söyledi.
Alman kaynak, "Bir Alman gazetesinde ifadelerini tekrarlaması için kendisine büyük bir meblağ ödendi ve şimdi de fişi çekiyor. Bu size ne tür insanlarla karşı karşıya olduğunuzu ve onların tanık olarak güvenilirliğini bir kez daha gösteriyor" diye konuştu.
Davanın savcısı Hans Christian Wolters, The Sun'a yaptığı açıklamada Busching'in ifadesinin hâlâ önemini koruduğunu ve iddia edilen fikir değişikliğinden haberi olmadığını söyledi.
* Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.