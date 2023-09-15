Konut satış rakamları açıklandı Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak 122 bin 91 oldu. Yabancıya satışın toplam satış içerisindeki payı yüzde 2,5'e gerileyerek Ağustos 2020'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak 122 bin 91 oldu. Konut satışlarında İstanbul 17 bin 408 konut satışı ve yüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 7 konut satışı ve yüzde 9,0 pay ile Ankara, 6 bin 504 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 39 konut ile Ardahan, 67 konut ile Hakkari ve 139 konut ile Artvin oldu.

SATIŞLAR OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE YÜZDE 15,5 AZALDI

Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 azalışla 797 bin 418 olarak gerçekleşti.

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İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI TOPLAM SATIŞIN İÇİNDE YÜZDE 13,4

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 azalış göstererek 16 bin 375 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,0 azalışla 152 bin 438 oldu.

Ağustos ayındaki ipotekli satışların, 3 bin 762'si; Ocak-Ağustos dönemindeki ipotekli satışların ise 46 bin 894'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artarak 105 bin 716 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 azalışla 644 bin 980 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ ORANI YÜZDE 28,9

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 35 bin 310 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 28,9 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 azalışla 238 bin 109 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞ ORANI YÜZDE 71,1

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artış göstererek 86 bin 781 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 71,1 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 azalışla 559 bin 309 olarak gerçekleşti.

YABANCIYA SATIŞIN PAYI YÜZDE 2,5

Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,0 azalarak 3 bin 58 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 66 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 919 konut satışı ile Antalya ve 248 konut satışı ile Mersin izledi.

Konut satış sayıları Yıl Ay Toplam Yabancılara yapılan satışlar Pay (%) 2020 Ocak - January 113 615 3 907 3.4 Şubat - February 118 753 4 005 3.4 Mart - March 108 670 3 036 2.8 Nisan - April 42 783 790 1.8 Mayıs - May 50 936 860 1.7 Haziran - June 190 012 1 664 0.9 Temmuz - July 229 357 2 741 1.2 Ağustos - August 170 408 3 893 2.3 Eylül - September 136 744 5 269 3.9 Ekim - October 119 574 5 258 4.4 Kasım - November 112 483 4 962 4.4 Aralık - December 105 981 4 427 4.2 2021 Ocak - January 70 587 2 675 3.8 Şubat - February 81 222 2 964 3.6 Mart - March 111 241 4 248 3.8 Nisan - April 95 863 4 077 4.3 Mayıs - May 59 166 1 776 3.0 Haziran - June 134 731 4 748 3.5 Temmuz - July 107 785 4 495 4.2 Ağustos - August 141 400 5 866 4.1 Eylül - September 147 143 6 630 4.5 Ekim - October 137 401 5 893 4.3 Kasım - November 178 814 7 363 4.1 Aralık - December 226 503 7 841 3.5 2022 Ocak - January 88 306 4 186 4.7 Şubat - February 97 587 4 591 4.7 Mart - March 134 170 5 567 4.1 Nisan - April 133 058 6 447 4.8 Mayıs - May 122 768 5 962 4.9 Haziran - June 150 509 8 630 5.7 Temmuz - July 93 902 3 939 4.2 Ağustos - August 123 491 5 273 4.3 Eylül - September 113 402 5 049 4.5 Ekim - October 102 660 5 377 5.2 Kasım - November 117 806 6 083 5.2 Aralık - December 207 963 6 386 3.1 2023 Ocak - January 97 708 4 161 4.3 Şubat - February 80 031 3 350 4.2 Mart - March 105 476 3 415 3.2 Nisan - April 85 652 2 557 3.0 Mayıs - May 113 276 3 167 2.8 Haziran - June 83 636 2 625 3.1 Temmuz - July 109 548 2 801 2.6 Ağustos - August 122 091 3 058 2.5

EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSYA VATANDAŞLARINA YAPILDI

Ağustos ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 733 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 342 konut ile İran, 220 konut ile Irak ve 141 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.