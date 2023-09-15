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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi - Otomobil Haberleri - Otomobil Haberleri

        ODMD: Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi başlayacak

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in taşıt kredilerine sınırlama getirilebileceğine yönelik açıklaması, otomotiv sektöründe karşılık buldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, gelişmelerin önümüzdeki dönemde kurumsal firmaların araç alımlarında öne çıkacağı bir süreç başlatabileceğini belirtti. Bozkurt, "Önümüzdeki süreçte önemli olan özellikle kurumsal (filo) müşterilerin krediye erişebilmesi olacaktır. Gelecek 2 yıllık süreçte bireysel müşterilerin araç satın almasında düşüşler olacağı görülmektedir. Otomotiv pazarını kurumsal (filo) müşterilerin domine edeceği bir sürece girileceği de aşikardır" dedi

        Yiğitcan Yıldız
        yyildiz@htgazete.com.tr
        Giriş: 15.09.2023 - 12:02 Güncelleme: 15.09.2023 - 12:02
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        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
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        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in taşıt kredilerine sınırlama getirecek perspektife sahip olduklarını ifade etmesinin ardından, otomotiv sektörü hakkında yeni değerlendirmelerde bulundu.

        ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, ekonomik yol haritasının desteklenmesinin büyük bir önem taşıdığının altını çizerek, krediye ulaşım konusundaki görüşlerini paylaştı.

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        Bozkurt, "Şu anda içinden geçtiğimiz süreçte, en büyük ve en önemli sorunumuz enflasyon olarak öne çıkıyor. Enflasyonla mücadelede ise öncelik cari açık konusuna çözüm bulmaktır. O nedenle, akla ilk gelen müdahalenin ‘iç tüketimin düşürülmesi’ olması da oldukça anlaşılabilir bir durumdur" dedi.

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        Bu yaklaşımın, otomotiv sektörü açısından toplam pazar adetlerinin düşmesi gibi sonuçları olacağını öngördüklerini kaydeden Bozkurt, "Her ne kadar bu durum ilk bakışta bizleri mutlu etmese de, orta-uzun vadede enflasyon sorununun kalıcı bir şekilde çözülerek, ekonomik istikrar elde edilmesi açısından ne kadar kritik olduğunun bilincindeyiz. O sebeple, ekonomik yol haritasına sabırla destek vermemiz gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

        Normal pazar koşullarında bireysel müşterilerin yüzde 70’inin kredi kullanarak araç aldığına da değinen Bozkurt, "Geldiğimiz noktada bu oranın yaklaşık yüzde 20-25 oranlarına gerilediğini gözlemlemekteyiz. Bununla birlikte kredi kullanan müşterilerin de, ortalama 1.5 milyon TL olan bir araç için maksimum 250-300 bin lira kredi kullanabildiğini görmekteyiz. Bu açıdan, kredilerin daha fazla kısılmasına ihtiyaç olup olmadığına bakmakta fayda olacaktır" görüşünü paylaştı.

        'KURUMSAL FİRMALAR PAZARI DOMİNE EDECEK'

        ODMD Başkanı Bozkurt, önümüzdeki dönemde kurumsal firmaların araç alımlarında öne çıkacağının da altını çizdi.

        Bozkurt, "Kredi konusunda önümüzdeki süreçte önemli olan özellikle kurumsal (filo) müşterilerin krediye erişebilmesi olacaktır. Gelecek 2 yıllık süreçte bireysel müşterilerin araç satın almasında ciddi düşüşler olacağı bariz şekilde görülmektedir. Otomotiv pazarını kurumsal (filo) müşterilerin domine edeceği bir sürece girileceği de aşikardır" dedi.

        Kurumsal müşterilerin krediye ulaşımında bir rahatlamaya gidilmesi gerektiğini de aktaran Bozkurt, "Aksi takdirde, kurumsal müşterilerin araç alamaması durumunda, şirketlerin araç ihtiyacı karşılanamayacak ve ticari operasyonlar sekteye uğrayacaktır" uyarısında bulundu.

        'PAZAR 700 BİN ADEDİN ALTINA İNMEMELİ'

        ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, mevcut yatırımlar dikkate alındığında, toplam pazarın 700 bin adetlerin altına inmemesi gerektiğini de aktardı.

        Aksi takdirde sistemin kendi kendini taşımakta zorlanabileceğini aktaran Bozkurt, "İstihdam kayıplarına kadar gidebilecek başka olumsuz sonuçları da beraberinde getirebilecektir. Enflasyon ve cari açıkla mücadele açısından takip edilecek mali disiplinin gerekli olduğunu düşünüyor ve bunu sonuna kadar destekliyoruz. Ancak toplam otomotiv pazarının 700 bin adedin altına inmemesi adına, kredi konusunda bireysel ve kurumsal müşteriler açısından da dengeleri doğru bir noktada tutmamız gerekmektedir" dedi.

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        Haberi Hazırlayan: Yiğitcan Yıldız
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