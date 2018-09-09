İHA'nın haberine göre, MOBESE merkezinde görevli polis memurları döner kavşak üzerindeki kaldırımda ellerinde pankartla bekleyen kişilerin olduğunu fark ederek şahısları takibe aldı. Bir süre sonra kavşaktaki şahısların ellerinde bulunan pankartta ‘Benimle evlenir misin?’ yazısını gören MOBESE merkezdeki polisler bu anları kayda aldı.



Kayıtlarda, yapılacak olan evlilik teklifine hazırlık yapan gençler, prova da yaptı. Genç çiftin arabayla kavşağa gelmesiyle birlikte arkadaşları yere koydukları meşaleleri yaktı. Sevgililer geldikleri arabadan birlikte indi. Gelin adayı sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, damat adayının bir hayli heyecanlandığı da görüntülere yansıdı.



Üç kere sevgilisinin önünde diz çökerek ‘Benimle evlenir misin?’ diyen damat adayı, sevgilisinden ‘Evet’ cevabını alınca söz yüzüğünü taktı. Daha sonra arkadaşları genç çifti tebrik ettikten sonra günün anısına topluca fotoğraf çektirildi.



Damat adayının evlenme teklifini yaptığı kavşakta Türk Dili’nin Başkenti Karaman yazısı ile ışıklı ay yıldızlı figürün bulunması dikkatlerden kaçmadı.

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