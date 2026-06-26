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        Haberler Bilgi POLİS MAAŞI TEMMUZ HESAPLAMASI: Zamlı polis maaşları ne kadar olacak? Temmuz zammı ile polis maaşlarına ne kadar zam gelecek?

        POLİS MAAŞI TEMMUZ HESAPLAMASI: Zamlı polis maaşları ne kadar olacak?

        Polis maaşları Temmuz 2026 zammı öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur maaşlarına uygulanacak zam oranı netleşecek, polislerin derece ve kademelerine göre alacakları yeni maaşlar da belli olacak. Peki polis maaşına ne kadar zam gelecek? Zamlı polis maaşları kaç TL olacak? İşte güncel hesaplamalar ve merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 11:31 Güncelleme:
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        Temmuz 2026 maaş zammı için geri sayım devam ederken, emniyet teşkilatında görev yapan binlerce polis memuru da yeni maaşlarını merak ediyor. Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek zam oranı öncesinde, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı üzerinden polis maaşı hesaplamaları hız kazandı. Peki, Temmuz zammıyla polis maaşı ne kadar olacak? En düşük polis maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte 2026 Temmuz zamlı polis maaşına ilişkin son hesaplamalar...

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        6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Ocak ve Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon artışı yüzde 16,60 seviyesinde kesinleşti. Haziran ayına ilişkin yüzde 1,36’lık artış beklentisinin de eklenmesiyle, 6 aylık toplam enflasyon oranının yüzde 18,19 civarına yükselmesi öngörülüyor.

        Bu tabloya göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için herhangi bir ilave refah payı düzenlemesi yapılmadığı durumda, doğrudan yüzde 18,19 oranında zam alması gündeme gelecek.

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        TEMMUZ ZAMLI POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Unvan ve dereceye göre polis maaşları mevcut veriler üzerinden hesaplandığında, Şube Müdürü (1/4) için 76.659 TL seviyesinde olan maaşın zam sonrası yaklaşık 89.392 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.

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        Başkomiser (3/1) unvanında ise mevcut 74.490 TL maaşın yaklaşık 86.862 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Polis memuru (8/1) için 68.084 TL olan mevcut maaşın ise tahmini zamla birlikte 79.392 TL civarına ulaşacağı hesaplanıyor.

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