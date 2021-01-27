Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Erzincan'da doğal gaz sızıntısından zehirlendikleri değerlendirilen öğretmen ve polis karı koca evlerinde ölü bulundu.
Demirkent Osmanlı Mahallesi'nde ikamet eden polis Mehmet Ufuk Çabuk (42) ile öğretmen eşi Özlem Çabuk'tan (44) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Eve giden Mehmet Ufuk'un meslektaşları, çilingir yardımıyla kapıyı açtıktan sonra çifti mutfakta hareketsiz şekilde yerde buldu.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Doğal gaz sızıntısından zehirlendikleri değerlendirilen çiftin cenazesinin, savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılacağı öğrenildi.
Öte yandan olayı duyan Mehmet Ufuk'un mesai arkadaşları da mahalleye geldi.
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