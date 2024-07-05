Polis merkezi önünde hareketli dakikalar: Bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir kişi, polis merkezi önünde elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Saldırgan, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Mersin'de saat 07.30 sıralarında Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi Siteler Polis Merkezi önüne gelen Ercan A., elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş etmeye başladı.
Bölgeye hemen özel hareket polisleri çağrıldı. Polis önce Ercan A.'yı tüfeği bırakması için ikna etmeye çalıştı.
BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Ercan A., silahı bırakmayınca bacağından vurulup etkisiz hale getirildi. Yaralanan Ercan A. çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.