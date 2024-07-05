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        Haberler Gündem Güncel Polis merkezi önünde hareketli dakikalar: Bacağından vurularak etkisiz hale getirildi | Son dakika haberleri

        Polis merkezi önünde hareketli dakikalar: Bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir kişi, polis merkezi önünde elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Saldırgan, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 11:40 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:50
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        Polis merkezi önünde hareketli dakikalar
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        Mersin'de saat 07.30 sıralarında Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi Siteler Polis Merkezi önüne gelen Ercan A., elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş etmeye başladı.

        Bölgeye hemen özel hareket polisleri çağrıldı. Polis önce Ercan A.'yı tüfeği bırakması için ikna etmeye çalıştı.

        BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

        Ercan A., silahı bırakmayınca bacağından vurulup etkisiz hale getirildi. Yaralanan Ercan A. çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

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