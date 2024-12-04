Polisin bacağından vurduğu DEAŞ'lı çıktı!
İstanbul Bahçelievler'de, polis ekiplerine bıçak çektiği için bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Evren Cebeci'nin, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı ortaya çıktı
İstanbul Şirinevler Meydanı'nda, polis ekipleri durumundan şüphelendiği kişiyi durdurup kimlik kontrolü yapmak istedi.
İsminin, Evren Cebeci olduğu öğrenilen şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçarak D-100 Karayoluna girdi.
POLİS, ZANLIYI BACAĞINDAN VURDU
DHA'daki habere göre polis ekiplerinin kovaladığı Cebeci, poşetinde bulunan torpilleri karayoluna attı. Bıçak çeken şüpheli polis ekipleri tarafından bacağından vuruldu.
ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından şüpheliyi hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Cebeci'nin taşıdığı poşette çakmak tüpüne bağlı pürmüz, çok sayıda torpil, alüminyüm folyoya sarılı nevi olmayan materyal ve bıçak olduğun belirlendi.
DEAŞ'TAN ARAMASI BULUNUYOR
Şüphelinin akıl hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınmasına kararı verilirken DEAŞ terör örgütü üyeliğinden aranmasının bulunduğu öğrenildi.