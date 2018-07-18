Olay Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli mahallesinde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yol uygulaması yaptığı sırada şüphelendikleri motor sürücüsünü durdurmaya çalıştı. Dur ikazına uymayan şüpheli motosikleti ile kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu şüpheli Hanefi A. Motosikleti ile birlikte evinini bulunduğu sokağa girip kendini eve attı. Evde bulunan yakınları elinde bıçak ve sopalarla sokağa çıkıp polis ekiplerine saldırmaya başladı. Ekipler şüpheli Hanefi A. Ve Erol G.’yi silahla ayaklarından vurarak etkisiz hale getirdi. Olayda üç polis memuru darp neticesi yaralanırken şüphelinin yakınlarından Mücahit G.’de darp sonucu yaralandı.

İHA'nın haberine göre, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile polis nezaretinde hastaneye kaldırılırken, darp neticesi yaralı polis memurlarının tedavisi olay yerinde yapıldı.

Şüphelilerden olay yerinde darp neticesinde yaralanan Mücahit G. Polis ekipleri tarafından karakola götürülürken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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