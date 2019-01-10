Polislere 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? Polislerin alacağı ek gösterge kesinleşti mi? merak konusu oldu. 24 Haziran seçimlerinde gündeme gelen 3600 ek gösterge yasası kamu görevlisi ve meslek grupları tarafaından sıkça araştırılmaya devam ediyor. 3600 ek gösterge ile polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerin maaşı da artmış olacaktı. TBMM Başkanı Yıldırım aynı zamanda AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı bugün katıldığı bir basın toplantısında yerel seçimlerdeki adaylığı ve 3600 ek gösterge ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

POLİSLERE 3600 EK GÖSTERGE 2019'DA VERİLECEK Mİ?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1’inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. 657 sayılı Devlet Kanunu’na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.

BİNALİ YILDIRIM'DAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

TBMM Başkanı Yıldırım, ek gösterge ile ilgili, "3600 ek gösterge meselesi hükümetin bir sözüdür. İlgili kesim mutlaka bunun takipçisi olacaktır. Bize gittiğimiz yerde soruluyor. Hükümet adına bir söz söyleme konumunda değilim şu an için ama verilen söz mutlaka yerine getirilecektir. Birkaç gün önce vatandaşın biri bu konuyu Cumhurbaşkanımıza doğrudan sordu. O da 'haklısın' dedi. Hükümetin bu konuyla ilgili bir planlaması mutlaka olacaktır. Çünkü söz verilmiştir. Verilen sözün mutlaka yerine getirilmesi gerekir" dedi.

3600 EK GÖSTERGE İLE MEMURLARIN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4'ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.

Ek gösterge 3000'den 3600'e çıkarıldığında, söz konusu memur kesiminin çok az bir kısmı için maaş artışı olabilecek. Gösterge değişikliği ile emeklilik kesintisi artacağı için memurların büyük bölümünün çalışırken aldığı maaşta ise 33-41 TL arasında düşüş olacak.

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