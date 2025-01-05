Polisten kaçarken demir yoluna devrildi

Kütahya'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde denetleme yapan trafik ekibi, tehlikeli araç kullanan T.T. yönetimindeki otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Uyarıları dikkate almayan sürücü, aracını görevli polis memurunun üstüne sürdükten sonra kaçtı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarındaki demir yoluna devrildi.

Çevredeki vatandaşlar ve polisler tarafından aracın içindeki sürücü ile kızı ve kızının arkadaşı çıkarıldıktan sonra tren gelme ihtimali nedeniyle ters dönen araç da demir yolunun dışına itildi.