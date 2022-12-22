Polonya'da 15 günde 450 binden fazla grip vakası görüldü

Enstitü tarafından yayımlanan raporda, doktora giden 2 bin 925 kişinin hastaneye sevk edildiği belirtildi.
Kasım boyunca 490 bin vaka kaydedildiği ifade edilen raporda, 1-15 Aralık döneminde ise toplam 453 bin 687 grip ve griple ilgili hastalık vakasının belirlendiği aktarıldı.
Yayımlanan son verilere göre, ülkede 15-21 Aralık'ta 3 bin 774 Covid-19 vakası kayıtlara geçti ve bunlardan 53'ü ölümle sonuçlandı.
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