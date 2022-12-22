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Haberler Sağlık
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Polonya'da 15 günde 450 binden fazla grip vakası görüldü

Polonya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, 1-15 Aralık döneminde ülkede 450 binden fazla grip ve griple ilgili hastalık vakasının kaydedildiğini bildirdi

Polonya'da 15 günde 450 binden fazla grip vakası görüldü
Polonya'da 15 günde 450 binden fazla grip vakası görüldü
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AA

Enstitü tarafından yayımlanan raporda, doktora giden 2 bin 925 kişinin hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Kasım boyunca 490 bin vaka kaydedildiği ifade edilen raporda, 1-15 Aralık döneminde ise toplam 453 bin 687 grip ve griple ilgili hastalık vakasının belirlendiği aktarıldı.

Yayımlanan son verilere göre, ülkede 15-21 Aralık'ta 3 bin 774 Covid-19 vakası kayıtlara geçti ve bunlardan 53'ü ölümle sonuçlandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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