Polonya'dan Rusya'ya sert çıkış: Ukrayna'nın üyeliğini engelleyemezsiniz

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'nın NATO üyeliğini dışarıdan hiç kimsenin engelleyemeyeceğini söyledi.

Polonya'nın PAP ajansının haberine göre, Duda, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği ABD'nin başkenti Washington'da basına açıklama yaptı.

Ukrayna'nın NATO üyelik sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Duda, bu kararın sadece Ukrayna halkı ve NATO üyesi ülkeler tarafından alınacağını belirtti.

Polonyalı lider, "Dışarıdan hiç kimse Ukrayna'nın NATO üyeliği kararını engelleyemez. Bir ülkenin ittifaka katılıp katılmayacağına karar veren NATO üyeleri ve ilgili ülke toplumunun dışında hiç kimse." dedi.