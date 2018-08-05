Polonya'nın en zenginlerinden Kulczyk Ailesi yatlarıyla Bodrum'da

Polonya'nın en zengin işadamlarından merhum Jan Kulczyk'ın eşi, kızı ve geliniyle birlikte 90 metrelik ultra lüks yatları Phoenix2 ile tatil için Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'a geldi. Kulczyk Ailesi'nin yatlarına 800 bin TL'lik yakıt ve 400 bin TL'lik çeşitli gıda maddesi ikmali yapıldı