Bursa'nın Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde, bugün saat 10.00 sıralarında ilginç bir kuyumcu soygunu girişimi yaşandı. İddiaya göre, çarşaf giyen 2 erkek soyguncu, otomobille Erikli Caddesi'nde bulunan Murat A.'ya ait kuyumcunun önüne geldi. Soygunculardan biri araçta beklerken, diğeri ise eline aldığı pompalı tüfekle kuyumcuya girdi. Soyguncu, tüfeği kuyumcu Murat A.'ya doğrultup, para istedi.

ARAÇLA HIZLA UZAKLAŞTILAR

DHA'da yer alan habere göre Murat A. ise soyguncuya fırsat vermeden tezgahın üzerindeki bant kesiciyi fırlattı. Bunun üzerine dengesini kaybeden soyguncu, saatlerin bulunduğu vitrine çarptı. Vitrinin camları parçalanırken, kaçan soyguncu, araçta kendisini bekleyen arkadaşıyla birlikte hızla uzaklaştı. Soygun girişimi, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BEŞİNCİ SOYGUN GİRİŞİMİ OLDU

İhbar üzerine gelen polis, dükkan ve çevresindeki iş yerlerine ait yaklaşık 40 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Soyguncuların yakalanması için kent genelinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bu arada, aynı kuyumcuya daha önce de 4 kez silahlı soygun girişiminde bulunulduğu öğrenildi.