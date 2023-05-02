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Popüler cilt maskelerine aldanmayın! Yüzünüzden uzak tutmanız gereken 6 madde

Sosyal medyada, çok kısa bir sürede yüzde "muhteşem değişiklikler" vadeden birçok maske tarifi yer alıyor. Ancak bunların çoğu uzmanlar tarafından desteklenmiyor çünkü birçoğunun yararı olmadığı gibi cildin tahriş olmasına ve güneşe karşı hassaslaşmasına neden oluyorlar.

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  • Popüler cilt maskelerine aldanmayın! Yüzünüzden uzak tutmanız gereken 6 madde

    SİRKE

    Sirke asit özellikleri nedeniyle cildi tahriş edebilir veya yakabilir. Hatta baz ciltlerde ize, lekelenmeye yol açabilir.
  • Popüler cilt maskelerine aldanmayın! Yüzünüzden uzak tutmanız gereken 6 madde

    DİŞ MACUNU

    Diş macunu, her türlü siyah nokta ve sivilceyi tedavi etmek için sosyal medyada oldukça popülerdir. Ancak yüze diş macunu kullanmak yanıklara ve hatta enfeksiyonlara neden olabilir. Dahası, cildi tahriş edebilen ve yüzde kızarıklık yaratabilen güçlü içeriklere sahiptir.
  • Popüler cilt maskelerine aldanmayın! Yüzünüzden uzak tutmanız gereken 6 madde

    LİMON

    İçinde bolca C vitamini barındıran limon, vücudumuz için sağlıklı olsa da cilde sürülmemelidir. Birçok maskede kendine yer bulsa da içindeki yoğun sitrik asit nedeniyle cildinizi yakabilir veya tahriş edebilirsiniz. 
  • Popüler cilt maskelerine aldanmayın! Yüzünüzden uzak tutmanız gereken 6 madde

    SABUN

    Sabunlar, yüzdeki kiri temizlese de bu süreçte cildi nemli tutan doğal yağları da temizler. Geriye kuru, pürüzlü ve hatta kaşınan bir yüz kalır.
  • Popüler cilt maskelerine aldanmayın! Yüzünüzden uzak tutmanız gereken 6 madde

    KABARTMA TOZU

    Kabartma tozu oldukça alkalidir ve yüzünüzde kullanmak cildinizin pH dengesini bozarak cildin kurumasına neden olabilir. Cildin doğal pH dengesi, koruyucu bir bariyer görevi görür ve cildi bakterilerden korur. Eğer bu dengeyi bozarsanız sivilcelenme yaşayabilirsiniz.
  • Popüler cilt maskelerine aldanmayın! Yüzünüzden uzak tutmanız gereken 6 madde

    SICAK SU

    Saçları yıkamak için sıcak su kullanılmaması gerektiği gibi yüzünüz için de önerilmez. Sıcak suyun doğrudan yüzünüze uygulanması, cildinizdeki nemi azaltacak, kuru ve mat hale getirecektir. Ayrıca sıcak su, hassas ciltli insanlarda yanıklara neden olabilir.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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