DİŞ MACUNU

Diş macunu, her türlü siyah nokta ve sivilceyi tedavi etmek için sosyal medyada oldukça popülerdir. Ancak yüze diş macunu kullanmak yanıklara ve hatta enfeksiyonlara neden olabilir. Dahası, cildi tahriş edebilen ve yüzde kızarıklık yaratabilen güçlü içeriklere sahiptir.